به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری برنامه‌های "آفتاب مهربانی" شبکه جام‌جم و "دوربین هفت" شبکه آموزش به تهیه‌کنندگی محمد خدادادی برگزار شد.

محمد خدادادی درباره بخش‌های ویژه نوروز برنامه آفتاب مهربانی اظهار داشت: این برنامه در ایام نوروز با بخش‌های جدیدی پخش خواهد شد. به عنوان مثال فضای کلی داستان‌های ما به سمت سفره‌خانه‌ای سنتی می‌رود. نمایش‌های طنزی در این برنامه گنجانده شده است که برای مخاطب جذاب است داستان ازاین قراراست که تهیه‌کننده برنامه آفتاب مهربانی به دلایلی نیست. محمدرضا اسماعیلی با یک سفره خانه قرارداد می‌بندد تا برنامه را آن جا اجرا کند، اما صاحب سفره‌خانه سنتی خودش را جای تهیه‌کننده جا می‌زند و این امر ماجراهای جالبی را به‌وجود می‌آورد. در این سفره خانه یک شخصیت افغانی نیز به نام نجیب وجود دارد که شعرخوانی می‌کند.

وی درباره برنامه‌ریزی آتی درتولید این برنامه عنوان داشت: قراراست تا پس ازعید خانواده‌ای به نام مهربانی به برنامه آفتاب مهربانی اضافه شود، سفرهای ما به شهرستان‌ها افزایش خواهد یافت، تصاویر سطح شهر تهران ما نیز بیش از پیش خواهد شد و از مخاطبان‌مان در کشورهای دیگر خواهیم خواست تا برای‌مان گزارش اختصاصی از شهر و کشورشان تهیه و ارسال کنند.

تهیه کننده این برنامه نیز با بیان این نکته گفت: برنامه "آفتاب مهربانی" برنامه صبحگاهی شبکه جام جم است. زمانی که صحبت از تولید چنین برنامه‌ای شد نگران زمان پخش آن بودیم. زیرا ساعت 7 صبح زمان مرده‌ای است. در این زمان اعضای خانه یا همه از خانه بیرون می‌روند تا به کارهای‌شان برسند و یا در خواب هستند. ازاین نظر این زمان در اروپا و امریکا بیش از پیش زمان مرده به حساب می‌آید. اما با وجود این شرایط زمانی برنامه فوق توانست مخاطبان خاص خودش را پیدا کند.

وی تصریح کرد: امسال 20 کشور جدید از ایرانیان مقیم در بولیوی، الجزایر، مکزیک، مراکش، تایوان، اندونزی به مخاطبان برنامه اضافه شده اند و یکی از اتفاقات جالب این برنامه این است که از نام بینندان به عنوان کارفرمایان در برنامه یاد می‌کنیم چرا که برنامه آفتاب مهربانی براساس تقاضا و سفارش مردم شکل گرفته است.

خدادادی درباره استقبال بینندگان ازاین برنامه نیزگفت: استقبال بسیارخوبی از برنامه شده است. بینندگان ما توسط ایمیل بسیاری ازحرف‌ها و دغدغه‌های‌شان را به ما می‌گویند، به شکل تلفنی با مجریان ما صحبت می‌کنند. درمواردی نیز تلفن‌ها آن‌ها ضبط و در برنامه برای مجریان پخش می‌شود. در بسیاری از موارد این پیام ها آن قدر زیاد است فرصت نمی‌شود تا تمام این تماس‌ها را برای مخاطب پخش کنیم. از سوی دیگراین برنامه دو سال است که به عنوان امید مدار ترین برنامه جام جم انتخاب شده و محمدرضا اسماعیلی نیز به عنوان برترین مجری آن برگزیده شده است.

وی درباره شیوه تولید و ابتکارهای به‌کار گرفته شده در تولید این برنامه گفت: دراین برنامه کوشیدیم تا زبان پردازش پیام را به سمت نمایش ببریم. از فضاهای شاد وطنزاستفاده کردیم، ازشعرفارسی و موسیقی سنتی و اصیل ایرانی و قومی نیز سود بردیم. همچنین از طبیعت و فضا های بازی و المان های سنتی نیز استفاده کردیم. زیرا احساس کردیم این افراد ارتباط خوبی با فضا های سنتی برقرارمی کنند.

وی افزود: حتی در برخی موارد ازتصاویر زنده سطح شهر تهران استفاده می کنیم. دربخش های نمایشی نیزهرروز یک موضوع مرتبط با فضا و شرایط مکانی و زمانی را مطرح می کنیم و در قالب نمایشی به آن می‌پردازیم. موضوعاتی مانند دروغ، دعوا، شوخی‌ها، جوانان و... دراین برنامه کوشیده‌ایم تا ازمستقیم گویی در پلاتوهایمان پرهیز کنیم. با کمک محمد اوضی نویسنده برنامه این موضوعات را درقاب نمایش های عبدلی واوستا، مرشد وبچه مرشد و... آوردیم. این فضاها کاملاً ایرانی و سنتی و دینی هستند.

خدادی اظهار داشت: بخش دیگری نیز تحت عنوان مشاعره داریم. دراین بخش مخاطب با ما تماس می‌گیرد و با مجریان ما مشاعره می‌کند. این بخش فضای جذابی دارد. در بخش دیگری عکس‌های ارسالی بیندگان‌مان را پخش می‌کنیم.

وی درباره ویژگی مجریان برنامه گفت: درمیان مجریان ما نمایندگانی از دو نسل جوان و میان سال وجود دارند. با این روش هردونسل خواست‌ها و نیازها و دغدغه‌های‌شان را با یکدیگر درمیان می‌گذارند. درپایان هر نمایش نیز به سبک فاصله گذاری برشت، بازیگران درباره هدف اصلی و نقشی که ایفا کردند سخن می‌گویند. این برنامه با هدف استحکام خانواده ها، امید و نشاط تولید شده است. همچنین قصد دارد تااخلاق مداری را به ما بیاموزد. بخش دیگراین برنامه نیز"تنها صدا است که می‌ماند" نام دارد. در این بخش بنا به شرایط خاص و زمان های مرتبط صداهایی از بزرگان عرصه های مختلف پخش می شود. مخاطب صدای کسانی مانند شهید آوینی و بهشتی، رضا صفدری و بسطامی و بنان را می‌شنود و درباره آن‌ها صحبت می‌کند و نکات پندآموزی می‌شنود.

وی همچنین گفت: ما بینندگان را با عنوان کارفرما خطاب می‌کنیم زیرا اعتقاد داریم که برای آن ها کار می‌کنیم و اگر آن‌ها نباشند ما نیز وجود نخواهیم داشت.

"دوربین هفت" دیگر محصول این گروه تولیدی به مدیریت محمد خدادادی در شبکه آموزش سیما است. خدادی دربخش دیگر سخنانش به این برنامه اشاره کرد و گفت: دوربین هفت به دلیل آن که در شبکه آموزش تولید می‌شود، یک فضای کاملاً آموزشی دارد. این برنامه ازمستقیم‌گویی فاصله گرفته و نکات آموزشی و ایمنی را از قول مردم و برای مردم ذکر می‌کند.

تهیه‌کننده "دوربین هفت" اظهار داشت: با نزدیک شدن به ایام نوروز کوشیدیم تا موضوعات نوروزی‌تر را مطرح کنیم. مثلاً این که در این ایام ایمنی در خانواده را حفظ کنید و در استفاده از مواد شوینده و آتش زا مواظب خودتان باشید.

وی افزود: همچنین در این ایام به سراغ مشاغلی می‌رویم که در ایام نوروز هم کار می‌کنند و از آن‌ها نکات ایمنی در نوروز را جویا می‌شویم. این افراد نیز هشدارها و توصیه‌های مسافرتی و عیدانه خود را به مخاطب می‌دهند.خدادی در خاتمه اظهار داشت: شعار ما در این برنامه این است که بدانیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. دراین برنامه ازمتن و زیرنویس و سخنان کارشناس نیز بهره بردیم.