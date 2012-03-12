حضور مردم در انتخابات مجلس نهم پرشورتر از دفعات گذشته بود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر دوشنبه در جمع ائمه جمعه و فرمانداران شهرستانها با اشاره به اینکه 12 اسفند نیازمند ارائه تحلیل‎های فراوان است، افزود: باید جریان انتخابات توسط نظریه پردازان اصلح بررسی شود تا در دوره‎های بعدی شاهد ارتقاء کمی و کیفی این حماسه بزرگ باشیم.



وی ادامه داد: در مقطع کنونی، ایران اسلامی در صدر تبلیغات منفی دشمنان است که این امر نیازمند حضور هوشمندانه ملت ایران در صحنه‎های مختلف است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه ملت ایران با حضور در انتخابات مجلس نهم شرایط نزول نعمت را فراهم کردند، افزود: در حال حاضر تیرهای دشمن تمام شده و آنان با شبهه‌افکنی قصد کمرنگ شدن حضور مردم را داشتند که مردم با هوشیاری و حضور چشم‎گیر خود، نقشه‎های آنان را خنثی کردند.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان، این استان را یکی از مراکز برجسته کشور در برگزاری و مشارکت در انتخابات دانست و گفت: زنجان در فضای سیاسی کشور جایگاه ویژه ای دارد.



وی، اتحاد و انسجام ملت ایران را موجب خنثی شدن توطئه ها و فتنه ها دانست و یادآور شد: با رهنمودها و رشادت های رهبر فرزانه انقلاب ملت ایران با حضور یکپارچه خود در پای صندوق های رای آخرین تیر ترکش دشمنان را نیز بی نتیجه گذاشت.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان، فضای این دوره از انتخابات و مشارکت مردم را بی نظیر دانست و افزود: در زنجان دو اتفاق مهم حضور حداکثری و انتخاب اصلح در کنار هم به وقوع پیوست.

احمدی حضور گسترده مردم را حاصل رضایتمندی آنان از اقدامات و خدمات دولت دانست و یادآور شد: خدمات و دستاوردهای دولت را در مقایسه با دولت های پیشین می توان رصد کرده و رضایتمندی مردم را مشاهده کرد.

وی، برنده همیشگی انتخابات ایران را مردم دانست و گفت: دشمنان باید متوجه باشند که بازنده این انتخابات توطئه چینان و فتنه گران بوده و خواهند بود.