حضور مردم در انتخابات مجلس نهم پرشورتر از دفعات گذشته بود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر دوشنبه در جمع ائمه جمعه و فرمانداران شهرستانها با اشاره به اینکه 12 اسفند نیازمند ارائه تحلیلهای فراوان است، افزود: باید جریان انتخابات توسط نظریه پردازان اصلح بررسی شود تا در دورههای بعدی شاهد ارتقاء کمی و کیفی این حماسه بزرگ باشیم.
وی ادامه داد: در مقطع کنونی، ایران اسلامی در صدر تبلیغات منفی دشمنان است که این امر نیازمند حضور هوشمندانه ملت ایران در صحنههای مختلف است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه ملت ایران با حضور در انتخابات مجلس نهم شرایط نزول نعمت را فراهم کردند، افزود: در حال حاضر تیرهای دشمن تمام شده و آنان با شبههافکنی قصد کمرنگ شدن حضور مردم را داشتند که مردم با هوشیاری و حضور چشمگیر خود، نقشههای آنان را خنثی کردند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان، این استان را یکی از مراکز برجسته کشور در برگزاری و مشارکت در انتخابات دانست و گفت: زنجان در فضای سیاسی کشور جایگاه ویژه ای دارد.
وی، اتحاد و انسجام ملت ایران را موجب خنثی شدن توطئه ها و فتنه ها دانست و یادآور شد: با رهنمودها و رشادت های رهبر فرزانه انقلاب ملت ایران با حضور یکپارچه خود در پای صندوق های رای آخرین تیر ترکش دشمنان را نیز بی نتیجه گذاشت.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان، فضای این دوره از انتخابات و مشارکت مردم را بی نظیر دانست و افزود: در زنجان دو اتفاق مهم حضور حداکثری و انتخاب اصلح در کنار هم به وقوع پیوست.
احمدی حضور گسترده مردم را حاصل رضایتمندی آنان از اقدامات و خدمات دولت دانست و یادآور شد: خدمات و دستاوردهای دولت را در مقایسه با دولت های پیشین می توان رصد کرده و رضایتمندی مردم را مشاهده کرد.
وی، برنده همیشگی انتخابات ایران را مردم دانست و گفت: دشمنان باید متوجه باشند که بازنده این انتخابات توطئه چینان و فتنه گران بوده و خواهند بود.
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