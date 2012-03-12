هلال احمر باید برای حوادث مختلف تدبیر داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب انصاری ظهر دوشنبه در همایش نقش باورهای دینی در کاهش آسیبهای روانی پس از بلایا که در هتل خورشید قم برگزار شد، بیان داشت: هر کسی قلب و دلش را مشغول خداوند کند سهم بیشتری از آرامش خواهد داشت.



وی با اشاره به نقش دین در کاهش آسیبهای روانی ناشی از بلایا اضافه کرد: در صحنه کربلا تلخ ترین حوادث رخ داد اما حضرت زینب (س) در چنین شرایطی آرامش خود را از دست نداد و بر مشکلات فائق آمد.



معاون استاندار قم با بیان اینکه یک امدادگر باید ذاکر به ذکر خدا باشد، تاکید کرد: مهمترین ذکر یادآَوری در اندیشه و قلب است که می‌تواند به عمل هم برسد.



وی با تاکید بر اینکه امدادگران برای امدادرسانی به دیگران خودشان از روحیه قوی برخوردار باشند، بیان داشت: امدادگر اول از خود گذشته و دیگران را دیده است و این انگیزه او را وارد میدان خدمتگزاری کرده است.



حجت الاسلام عرب انصاری با بیان اینکه رخداد حوادث و بلایا امر مستمری است ادامه داد: باید سازمان‌های مختلف از جمله هلال احمر که تاکنون هم پردرخشش و پرافتخار بوده است و جمعیت وزین و ریش سفید جمعیت های دنیاست و کرسی رفیعی دارد برای حوادث مختلف تدبیر داشته باشند.



امدادگر بدون اندیشه پاک نمی تواند امدادگر باشد



وی افزود: اگر امدادگر اندیشه پاکی نداشته باشد نمی تواند امدادگر باشد چون امدادگری شغل آسانی نیست و کسی که اندیشه نداشته باشد نمی تواند امدادگر باشد، مثال امدادگر مثال شمعی است که خود می سوزد و به دیگران بهره می رساند.



معاون استاندار قم با اشاره به پاکی اندیشه در انبیاء و اولیاء و رسیدن به نهایت آرامش اظهار داشت: انبیاء چنان به ذکر خدا مشغول بودند که شیطان در مبارزه با آنان خسته می شد که نمونه آن را می توان در حضرت ایوب مشاهده کرد که شیطان از هیچ روزنه‌ای نتوانست او را فریب دهد.



وی در پایان با اشاره به انتخابات 12 اسفند تاکید کرد: در شرایطی که همه رسانه‌های بیگانه و تمام معاندان نظام متفق شده بودند تا حضور مردم کمرنگ باشد اما دیدیم که مردم حماسه ماندگاری خلق کردند.