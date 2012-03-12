بازدید 30 هزار نفر از قره کلیسا/ آماده سازی سه مدرسه برای اسکان مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو فری بعد از ظهر دوشنبه در کارگروه گردشگری چالدران از بازدید 30 هزار نفر در طول سال 90 از کلیسای طاطاووس خبر داد و گفت: در این میان 520 نفر از گردشگران از کشورهای خارجی از این بنای تاریخی بازدید کرده و عمده بازدیدکنندگان از کشورهای اروپایی است.

وی با بیان اینکه دو پایگاه امداد جاده‌ ای سیار در طول ایام نوروز در محوطه این مجموعه جهانی مستقر می شوند، اظهار داشت: برای اسکان موقت مسافران نوروزی 3 مدرسه با ظرفیت 300 نفر در نظر گرفته شده است.

فرماندار ماکو نیز از مستقر شدن سه نفر کارشناس باستان شناسی در قره کلیسا خبر داد و ادامه داد: چالدران به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در یک بن بست مرزی به هیچ عنوان به عنوان یک شهر عبوری برای مسافران نوروزی مطرح نبوده و مسافران نوروزی حتما به صرف بازدید از جاذبه‌های گردشگری به این شهرستان سفر می‌ کنند.

کلیسای تاتائوس یا به زبان محلی قره کلیسا نهمین اثر کشور در ردیف آثار جهانی اولین کلیسای جهان بود که توسط حواریون عیسی مسیح(ع) بر مقبره طادی مقدس و سه هزار و 500 نفر از پیروان این دین در زمان اشکانیان در چالدران بنا شد.

معماری اصلی کلیسا به صورت بازلیک نوع خاصی از معماری کلیسایی، این کلیسا دارای دو گنبد بزرگ و کوچک هرمی شکل و ۱۲ ترک بوده که بخش قدیمی بنا با سنگ های تراشه های سیاهرنگ و بخش جدید آن با سنگهای سفید ساخته شده است.