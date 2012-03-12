اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌ فوتبال صبای قم در هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال در میهمانی تیم شهرداری تبریز به میدان می‌رود.



تیم فوتبال صبای قم هم اکنون با انجام 14 بازی خانگی و 13 بازی خارج از خانه از مجموع بازی‌های این فصل خود موفق به کسب 42 امتیاز شده است و در حال حاضر بعد از تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، استقلال تهران، تراکتور سازی تبریز و نفت تهران در رده پنجم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ایستاده است.



این در حالی است که شاگردان عبدالله ویسی باید در دیدار هفته بیست و هشتم خود از لیگ برتر این فصل روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف شاگردان علی اصغر مدیروستا در تیم فوتبال شهرداری تبریز بروند.



مصاف صبای نوین با آذر باتری ارومیه در دور برگشت پلی آف لیگ آزادگان



صبای نوین قم شنبه آینده در فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان به میهمانی تیم آذرباتری ارومیه می‌رود.



این دیدار برگشت دو تیم از مرحله پلی آف مسابقات لیگ دسته سوم جام آزادگان است که از ساعت 14 روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه در ارومیه برگزار می شود در حالی که دیدار رفت در قم روز 20 اسفند با برتری 2 بر 1 به سود صبای قم پایان یافت.



تیمی که بتواند در مجموع دیدارهای رفت و برگشت مسابقات مرحله پلی آف لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان بر حریف مقابل خود غلبه کند، می‌تواند در فصل آینده رقابت‌های لیگ آزادگان نیز حضور داشته باشد.



جدال سوهان گل محمد قم با آبی‌پوشان مرکزی در لیگ نوجوانان کشور



تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم در دومین مسابقه خود از لیگ فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور امروز به مصاف تیم آبی پوشان مرکزی می‌رود.



دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم و آبی پوشان مرکزی از روز دوم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ رده سنی نوجوانان فوتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار می‌شود.



در این گروه تیم های فوتبال نوجوانان صنعت ذوب تهران، آبی پوشان مرکزی، جاوید البرز، مقاومت تهران، سوهان گل محمد قم و گسترش فولاد مرکزی شش تیمی هستند که در پایان چهار روز رقابت در شهر مقدس قم، در نهایت دو تیم جواز صعود به مرحله نهایی فوتبال قهرمانی نوجوانان کشور را به دست می‌آورند.