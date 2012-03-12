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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

با حضور مسئولان/

دهیاری روستای گلنگون افتتاح شد

دهیاری روستای گلنگون افتتاح شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: با حضور جمعی از مسئولان محلی شهرستان تنگستان و استان بوشهر، دهیاری گلنگون افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان دهیاری روستای گلنگون ظهر دوشنبه با حضور برخی از مسئولان شهرستان تنگستان و مدیرکل امور روستایی استانداری بوشهر با 115 متر زیربنا و با اعتبار 350 میلیون ریال راه‌اندازی شد.

مدیرکل امور روستایی استانداری بوشهر در این آئین به نقش موثر دهیاری‌ها در توسعه زیرساخت‌های روستایی اشاره کرد و اظهار داشت: راه‌اندازی دهیاری‌های در روستاها روند ارتقای سطح رفاه و خدمات در روستاها را تسریع می‌بخشد.

حسین‌عالی‌نژاد ادامه داد: به منظور احداث دهیاری‌ها، خرید ماشین آلات، احداث بوستان روستایی و ... در سال جاری 74 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است و در سال آینده نیز مبلغ 5 میلیارد و 600 میلیون ریال برای احداث ساختمان دهیاری‌های استان اختصاص یافته است.

فرماندار تنگستان نیز اظهار داشت: امکانت بسیار خوب و مناسبی پس از انقلاب در روستاها ایجاد شده است. در شهرستان تنگستان 57 دهیاری تاسیس شده که تا کنون ساختمان 13 دهیاری به بهره‌برداری رسیده است.

عبدالرسول زارع افزود: یکی از مهمترین پیامدهای مثبت تشکیل دهیاری‌ها، تشکیل مدیریت محلی و جلب مشارکت عمومی است که در آبادانی و توسعه زیرساخت‌ها در سطح روستاها نقش بسیار مهمی خواهند داشت.

وی خواستار تعامل دهیاران با دستگاه‌های دولتی شد و ادامه داد: دهیاران با تعامل مثبت با ادارات و همچنین با برنامه‌ریزی مدون و دقیق می‌توانند تحولات بزرگی را در توسعه روستایی ایجاد کنند و سبب رشد و رونق روستاها شوند.

لازم به ذکر است حدود 8 هکتار از ارضی ملی در روستاهای گلنگون، سمل جنوبی و شمالی از طریق منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار شد. به علت کمبود زمین در این روستاها بخش زیادی از جمعیت جوان روستاها مهاجرت می‌کردند که با این واگذاری، مشکل احداث مسکن در این روستاها رفع می‌شود.

کد مطلب 1558551

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