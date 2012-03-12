آزمون استخدام 10 هزار و 600 نیروی بهداشتی و درمانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین مبارکی گفت: این استخدامها با موافقت معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری و به منظور تکمیل کادر درمانی بیمارستانها و مراکز و خانه های بهداشتی ودرمانی جدیدالاحداث سراسر کشور برگزار می شود.

وی افزود: وزارت بهداشت پس از تلاشها و پیگیریهای فراوان موفق به اخذ 10050 مجوز استخدام نیروی بهداشتی درمانی برای بیمارستانهای جدیدالاحداث سراسر کشور و 549 مجوز استخدام نیروی بهداشتی درمانی برای مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت جدیدالاحداث شده است.

مبارکی گفت: به همین منظور مقرر است آزمون استخدامی مربوطه در اواخر اردیبهشت 1391 به طور همزمان در 40 دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار می شود.