به گزارش خبرنگار مهر، یک آتشنشان که به کام آتش می‌رود، یک ملوان روی نفتکشها که ماه‌هاست صورت زیبای دختر خردسالش را ندیده است، پلیس راهنمایی و رانندگی که وسط خیابان بدون واهمه از ماشین‌هایی که می‌روند و می‌آیند ایستاده و علامت می‌دهد، یک زن سرپرست خانوار که داروهای گیاهی را برای درمان زخم زندگیش می‌کارد و می‌فروشد و... در مستند "یک زندگی ساده" به قاب تصویر کشیده شده است.

مستند" یک زندگی ساده" که ابوالفضل جلیلی آن را تهیه کرده و کارگردانی‌اش را هم با کمک مریم اشرفی برعهده گرفته، آیینه زندگی آنهاست.

این مستند در حال ساخت است و قرار است در 13 قسمت 20 دقیقه‌ای بینندگان شبکه یک را به دیدن زندگی ساده، بعضی‌ها مهمان کند، بعضی‌هایی که شاید زیاد به چشم بعضی‌ها نمی‌آیند.