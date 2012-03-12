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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

در شبکه اول/

ابوالفضل جلیلی "یک زندگی ساده" را روایت می‌کند

ابوالفضل جلیلی "یک زندگی ساده" را روایت می‌کند

مستند "یک زندگی ساده" به تهیه‌کنندگی ابوالفضل جلیلی برای شبکه یک مراحل تولید را سپری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یک آتشنشان که به کام آتش می‌رود، یک ملوان روی نفتکشها که ماه‌هاست صورت زیبای دختر خردسالش را ندیده است، پلیس راهنمایی و رانندگی که وسط خیابان بدون واهمه از ماشین‌هایی که می‌روند و می‌آیند ایستاده و علامت می‌دهد، یک زن سرپرست خانوار که داروهای گیاهی را برای درمان زخم زندگیش می‌کارد و می‌فروشد و... در مستند "یک زندگی ساده" به قاب تصویر کشیده شده است.

 مستند" یک زندگی ساده" که ابوالفضل جلیلی آن را تهیه کرده و کارگردانی‌اش را هم با کمک مریم اشرفی برعهده گرفته، آیینه زندگی آنهاست.

این مستند در حال ساخت است و قرار است در 13 قسمت 20 دقیقه‌ای بینندگان شبکه یک را به دیدن زندگی ساده،  بعضی‌ها مهمان کند، بعضی‌هایی که شاید زیاد به چشم بعضی‌ها نمی‌آیند.  

کد مطلب 1558553

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