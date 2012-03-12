به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قم که در سالن جلسات اداره کل کتابخانه های عمومی برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: سال 90 را با سرمایه ارزشمند سفر مقام معظم رهبری به عنوان پشتوانه فعالیت ها پشت سر گذاشتیم و آثار این سفر پرخیر و برکت در فعالیت های کتابخانه ها نیز مشهود بود.



ساخت کتابخانه مرکزی در قم نماد فرهنگ پروری



وی در ادامه بیان داشت: در سفر مقام معظم رهبری، 50 میلیارد ریال برای ساخت کتابخانه مرکزی اختصاص یافت که این کتابخانه، نماد فرهنگ و فرهنگ پروری و یادگار خوبی از سفر مقام معظم رهبری خواهد بود.



فرماندار قم رشد کتاب و کتابخوانی را در استان حاصل همکاری همه بخش ها عنوان کرد و گفت: مجموع فعالیت ها، نتیجه همکاری همه بخش ها به ویژه تعامل و حمایت شوراها و شهرداری است.



رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قم افزود: کمبود منابع در کتابخانه های بخش های قم، جدی است و ضرورت دارد در بخش ها کتابخانه با شرایط مناسب ایجاد شود.



ارتباط بیشتر جوانان با کتابخانه در اولویت برنامه های سال 91 قرار گیرد



وی با اشاره به مخاطبان کتابخانه های عمومی گفت: در سال 91 ارتباط بیشتر جوانان و خانواده ها با کتابخانه باید در اولویت قرار گیرد و این موضوع باید در کمیته های مربوطه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.



حقیقی مقدم ادامه داد: با توجه به کثرت مراکز آموزش عالی و حوزی در استان، مطالعه کتاب و بهره گیری از منابع بالاست که متاسفانه در آمار رسمی کتابخانه ها گنجانده نمی شود.



وی ضمن تشکر و قدردانی از شهرداران و بخشداران و کلیه اعضای انجمن، سال ایده آلی را برای مقوله کتابخوانی در استان قم ترسیم کرد.



پتانسیل ترویج کتابخوانی و بهره گیری از منابع در استان قم بالاست



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: پتانسیل ترویج کتابخوانی و بهره گیری از منابع استان فراتر از آمار ذکر شده است و باید تلاش بیشتری در این زمینه انجام شود.



علی فریدونی در ادامه بیان داشت: درحال حاضر، 735 هزار و 105 نسخه کتاب در موضوعات مختلف در کتابخانه های عمومی قم وجود دارد که در اختیار اعضا قرار می گیرد.



امانت بیش از یک میلیون نسخه کتاب در سال گذشته



وی ادامه داد: همچنین تعداد کتاب های به امانت رفته در سال جاری توسط اعضای کتابخانه ها، یک میلیون و 88 هزار و 921 نسخه کتاب بوده است.



مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم افزود: در کل کتابخانه های عمومی تحت پوشش تعداد 47 هزار و 864 نفر، عضو هستند که از این تعداد نزدیک به 10 هزار نفر در بخش های استان است.



57 کتابخانه عمومی تحت پوشش اداره کل کتابخانه های قم قرار دارد



وی اظهار داشت: در حال حاضر، 57 کتابخانه عمومی تحت پوشش این اداره کل قرار دارد که دارای 28 هزار و 478 مترمربع زیربنا است.



فریدونی در ادامه با اشاره به این که دو کتابخانه در حال ساخت است، تصریح کرد: با تکمیل آنها 3800 مترمربع در سال آینده به مساحت کتابخانه ها افزوده می شود.



وی ادامه داد: کتابخانه شهرک فاطمیه با 1800 متر مربع، 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ساخت کتابخانه شهدای نوبهار نیز با 2000 مترمربع 40 درصد رشد داشته است.



اجرای 65 درصد مصوبات جلسات انجمن کتابخانه های قم در سال گذشته



مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم با اشاره به ضرورت تشکیل جلسات انجمن کتابخانه ها گفت: در سال جاری 19 جلسه انجمن تشکیل شده و 105 مصوبه داشته که از 65 درصد آن اجرایی شده و مابقی مصوبات نیز در حال اجرا ست.



وی ادامه داد: پتانسیل ترویج کتابخوانی و بهره گیری از منابع استان را فراتر از آمار ذکر شده است و باید تلاش بیشتری در این زمینه انجام داد.



برگزاری 50 مسابقه کتابخوانی در سال جاری



فریدونی انجام فعالیت های فرهنگی و جنبی را یکی از راهکارهای موثر در جذب مخاطب و افزایش امانت کتاب عنوان کرد و اظهار داشت: در سال جاری بیش از 50 مسابقه آنلاین، مکتوب، مسابقه نقاشی و مناسبتی در استان برگزار شده که تاثیر زیادی در جذب مخاطب داشته است.



وی یکی از خدمات ویژه کتابخانه ای در سال جاری تولید کتاب های بریل و گویا معرفی کرد و افزود: در سال جاری، کتابخانه نابینایان، کتاب های متعددی را در موضوعات مختلف به خط بریل و گویا تولید کرده و در اختیار قشر نابینا قرار داده که مورد استقبال سایر استان ها نیز قرار گرفته است و تعدادی از استان ها متقاضی دریافت، این کتاب ها بوده اند.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم ادامه داد: کتابخانه نابینایان در حال حاضر 280 نفر عضو دارد که از این تعداد 50 نفر عضو ملی هستند که از سراسر کشور کتاب های مورد نیاز خود را از این کتابخانه به امانت می گیرند.



هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز قم سال آینده تشکیل می شود



وی با اشاره به راه اندازی انجمن خیرین کتابخانه ساز گفت: هیئت امنا و اعضای انجمن خیرین کتابخانه ساز مشخص شدند و در سال آینده هیئت مدیره نیز تشکیل می شود.



فریدونی اظهار داشت: در سال آینده برای هر منطقه یک کتابخانه استاندارد ساخته شود و زمینه کتابخوانی برای همه مردم مناطق مختلف فراهم شود.