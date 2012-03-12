دیدار هیئت مدیره خانه تئاتر با دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر‌ دزفولی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در‌ این نشست طی سخنانی گفت: برای حل مشکل در حوزه هنرهای نمایشی باید افرادی که در این حوزه شاغل هستند وارد میدان شوند.

وی ادامه داد: ما تجربه موفقی ‌در‌حل مشکلات حوزه علم و فناوری با استفاده از این راهکار داشته‌ایم، که می‌تواند برای حل مشکلات حوزه هنرهای نمایشی و تئاتر به کار بیاید. در مورد این تحولی که در پیشرفت علمی کشور بوجود آمد،‌ بنده به عنوان کسی که از بدو این جریان به جزئیات آن وقوف داشتم، می‌گویم که نقش مقام معظم رهبری در‌این جریان بی‌بدیل بود.



مخبردزفولی با اشاره به تجربه موسسه رویان گفت: در مورد این موسسه از نقطه آغاز مقام معظم رهبری حامی کار بودند و ما امروز در زمینه سلول‌های بنیادین جزو‌ هشت کشور دارای این فناوری هستیم و درخواست‌های فراوانی برای اعطای فرصت مطالعاتی دراین مرکز از کشورهای غربی دریافت کرده‌ایم.



عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد:‌ مانند آنچه که در تدوین نقشه جامع علمی کشور با مشارکت فعالان حوزه علم و فناوری اتفاق افتاد،‌ در تدوین اسناد بالادستی این حوزه مثل برنامه جامع تئاتر شما باید مشارکت داشته باشید.



وی افزود: صراحت شما هنرمندان در بیان مشکلات مورد تائید بنده است، من تلاش می‌کنم تا دغدغه‌های شما را در صورت لزوم به رهبر معظم انقلاب منتقل کنم. بنیاد ملی تئاتر به عنوان محل تردد همه هنرمندان تئاتر، باید محل اصلی برای نگارش متون نمایشی مناسب جامعه ما باشد و ما در تدوین نقشه مهندسی فرهنگی به موضوع تئاتر و هنرهای نمایشی توجه خوبی کرده‌ایم.

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به قرائت بخشی از پیام امام خمینی(ره) توسط یکی از حضار، ادامه داد: پیام امام خمینی(ره) به هنرمندان به عنوان پیام یگانه دوران که ما بعد از حضرات معصومین(ع) مانند ایشان را سراغ نداریم، باید همواره مورد توجه هنرمندان باشد. مقام معظم رهبری هم به عنوان یک کارشناس مسلط به جزئیات مسائل هنری، بر لزوم ورود هنرمندان به عرصه مبارزه با نظام سلطه جهانی تاکید دارند.



رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به سخنان یکی از حضار در مورد مشکلات معیشتی فارغ التحصیلان رشته تئاتر گفت: متاسفانه در این حوزه با خلا وجود اسناد بالادستی مواجه هستیم و باید با کمک شما نقشه جامعی در این زمینه تدوین شود. در این نقشه باید ضمن‌ رصد و‌ضعیت موجود و آنچه که در پیش رو داریم، تکلیف وضعیت آموزش رشته‌های زیر مجموعه هنرهای نمایشی از جمله تئاتر از نظر تعداد دانشجویان و... معین شود.



وی افزود: ما آماده هستیم تا از طریق کمیسیون هنر و معماری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ با شما تعامل مستمر داشته باشیم و شما هم باید روند اجرای مصوبات شورا در حوزه تئاتر را رصد و در صورت لزوم کاستی‌ها را به ما منعکس کنید و ما پیشنهادهای شما را پس از طی مراحل قانونی در صحن شورا مطرح و تصویب خواهیم کرد.

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: هنر‌ و‌آفرینش زیبایی از نگاه ما، دارای سرشت الهی است زیرا خداوند تبارک و تعالی در آفرینش هستی نهایت زیبایی را به کار برده است و بنابراین هنرمند باید نزدیک ترین بنده به خداوند متعال باشد. شما هنرمندان باید رابطه خود را با آموزش و پرورش و خردترین لایه‌های اجتماع تقویت کنید ‌که این امر نیاز‌ به کار مضاعف شما دارد.



عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران افزود: ما با تقویت فرهنگستان‌ها تلاش کردیم تا از خانه‌نشین شدن نخبگان پس از بازنشستگی جلوگیری کنیم و این کار در فرهنگستان هنر هم باید اتفاق بیافتد. ‌با حمایت شورایعالی انقلاب فرهنگی، ایشان پیگیر مراحل تاسیس دانشکده هنرهای اصیل هستند و در دیدار اخیر وی با حضرت آیت‌الله جوادی آملی،‌ ایشان از این کار ابراز خرسندی کرده‌اند.



مخبردزفولی‌ با‌ اشاره به سخنان یکی از حضار در مورد مشکلات معیشتی هنرمندان ادامه داد: ما پیگیر بحث بیمه تکمیلی هنرمندان هستیم و در جلسه‌ای با حضور وزیر بهداشت و نمایندگان هنرمندان تئاتر این موضوع بررسی و حل خواهد شد. هنرمند، باید برای تمام مدت عمر خود مورد حمایت قرار گیرد



دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: در برخی از موارد هنرمند باید به علت تلاشی که برای خلق یک اثر هنری فاخر و ماندگار کرده، برای تمام مدت عمر خود مورد حمایت قرار گیرد و ما نمونه‌هایی از این رفتار را در سیره معصومین(ع) مشاهده می‌کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: به اذعان مورخین غربی، مسلمین در چند قرن آغاز تمدن اسلامی از مرجعیت علمی در جهان برخوردار بودند و به گفته جورج سارتون دانشمندان مسلمان تراز و معیار علم و مسلمین تراز و معیار تمدن در تمامی ابعاد آن یعنی هنر، علم و مدنیت بوده اند. به اعتراف همین مورخین، زیباترین بخش ازتمدن اسلامی ساخته و پرداخته ایرانیان است که این نشان دهنده روحیه هنرمند ایرانیان است.



وی در پایان گفت: باید با تلاش، عقب ماندگی سیصد ساله ایجاد شده ناشی از استبداد حکام نالایق و استعمار دشمان خارجی را رفع نموده و جایگاه رفیع خود را مجددا به دست بیاوریم.

در این دیدار ایرج راد مدیرعامل خانه تئاتر گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخگوی دغدغه هنرمندان تئاتر است و گلایه ما اجرا نشدن این مصوبات است و خوشبختانه در این مصوبات هنرمند به عنوان یک شغل به رسمیت شناخته شده است.

جواد اعرابی بازرس خانه تئاتر نیز در این نشست گفت: ما خواهان تعمیق و تداوم ارتباط با شورایعالی انقلاب فرهنگی هستیم و این شورا با توجه به جایگاه فرادولتی خود می تواند با سیاست گذاری در حوزه تئاتر ما را کمک کند.



وی ادامه داد: خانه تئاتر یک نهاد سیاسی نیست و ما در این مرکز می خواهیم تا مشکلات صنفی خود را مرتفع کنیم. کاظم ه‍ژیر آزاد نیز در این نشست گفت: اصل 44 قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مورد پذیرش همه ما،‌ باید برای خصوصی سازی حوزه تئاتر مورد توجه قرار گیرد. قرارداد تعرفه دستمزد هنرمندان تئاتر، که در خانه تئاتر تهیه شده باید توسط تمام مراکز محترم شمرده شود.



محمد یعقوبی یکی دیگر از حاضران در این نشست گفت: مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورد ممیزی مورد قبول اکثریت هنرمندان تئاتر است، زیرا مواردی مانند نژادپرستی که در این آئین نامه ممنوع شمرده شده از نظر هر انسان آزاده‌ای ناپسند است.



محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس کمیسیون هنر و معماری دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز در نشست گفت: توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن، ‌به حوزه هنر در دوره اخیر افزایش یافته و تشکیل کمیسیون هنر و معماری نماد بارز این توجه است‌.



در این دیدار؛ آقایان استاد عزت‌اله انتظامی، ایرج راد، کاظم هژیر آزاد، محمد یعقوبی، هوشمند هنرکار، خسرو احمدی، محمدامیر یارمحمد و بهزاد فراهانی از هنرمندان تئاتر کشور حضور داشتند.