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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۶

از امروز /

ارتباط تلفنی مشترکان در 3 مرکز مخابراتی تهران و البرز مختل می‌شود

ارتباط تلفنی مشترکان در 3 مرکز مخابراتی تهران و البرز مختل می‌شود

ارتباط تلفنی مشترکان در 3 مرکز مخابراتی تهران و البرز از امروز 23 اسفندماه به مدت حداکثر 3 روز با اختلال مواجه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات خاتم الانبیاء (ص)، شهید آوینی در محدوده مخابرات البرز و در مرکز مخابرات شهید چمران در شهر تهران از امروز سه شنبه 23 اسفندماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات خاتم الانبیاء (ص) با پیش شماره های 660 الی 666 در محدوده جاده ملارد، شهرک 17 شهریور و بلوار معلم به مدت 72 ساعت و در مرکز مخابرات شهید آوینی با پیش شماره های 480 الی 482 از ساعت 22 به مدت 8 ساعت با اختلال همراه است.
 
همچنین با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط دیتای مشترکان در مرکز مخابرات شهید چمران از ساعت 24 به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.
کد مطلب 1558556

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