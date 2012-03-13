4 دانشگاه علوم پزشکی ایران در فهرست برترین موسسات دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز اولیاء با اعلام این خبر افزود: بر اساس جدیدترین رتبه بندی ESI در سال 2012 چهار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهید بهشتی، شیراز و اصفهان در میان فهرست 4899 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.

رئیس دفتر توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری یادآور شد: در نظام رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ESI اطلاعات مربوط به دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی آورده شده است که بر مبنای آستانه تعیین شده دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز و اصفهان جزء دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار گرفته اند.

روند رشد رتبه 4 دانشگاه علوم پزشکی در رتبه بندی ESI در کلیه گرایش های علوم

نام دانشگاه اول ژوئیه

سال 2010 میلادی اول می

سال 2010 میلادی اول ژوئیه

سال 2011میلادی اول مارس

سال 2012میلادی دانشگاه علوم پزشکی تهران

UNIV TEHRAN MED SCI 767 686 667 617 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

SHAHID BEHESHTI UNIV MED SCI 1655 1639 1614 1001 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

SHIRAZ UNIV MED SCI 1594 1497 1472 1427 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ISFEHAN UNIV MED SCI 1594 1935 1918 1845

روند رشد رتبه 4دانشگاه علوم پزشکی در رتبه بندی ESI در گرایش پزشکی بالینی (شامل 46 زیر گرایش)

نام دانشگاه اول ژوئیه سال 2011 میلادی اول مارس سال 2012 میلادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

UNIV TEHRAN MED SCI 326 288 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

SHAHID BEHESHTI UNIV MED SCI 1228 568 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

SHIRAZ UNIV MED SCI 637 605 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

ISFEHAN UNIV MED SCI 1038 929

وی افزود: این سیستم رتبه بندی به صورت هر دو ماه یکبار روزآمد شده و رتبه بندی به تفکیک 22 گرایش علمی اصلی انجام می گیرد که از این نظر از سایر نظام های رتبه بندی متمایز است.

اولیاء خاطرنشان کرد: شاخص های مختلف به کار گرفته شده در این نظام رتبه بندی بر مبنای برون داد علمی در قالب مقالات اصیل و مروری قرار دارد و تنها منبع به کار گرفته شده در این نظام ارزشیابی پایگاه داده اطلاعات علمی Web of science است.