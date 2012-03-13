4 دانشگاه علوم پزشکی ایران در فهرست برترین موسسات دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز اولیاء با اعلام این خبر افزود: بر اساس جدیدترین رتبه بندی ESI در سال 2012 چهار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهید بهشتی، شیراز و اصفهان در میان فهرست 4899 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.
رئیس دفتر توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری یادآور شد: در نظام رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ESI اطلاعات مربوط به دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی آورده شده است که بر مبنای آستانه تعیین شده دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز و اصفهان جزء دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار گرفته اند.
روند رشد رتبه 4 دانشگاه علوم پزشکی در رتبه بندی ESI در کلیه گرایش های علوم
|نام دانشگاه
|
اول ژوئیه
|
اول می
|
اول ژوئیه
|
اول مارس
|
دانشگاه علوم پزشکی تهران
|767
|686
|667
|617
|
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|1655
|1639
|1614
|1001
|
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
|1594
|1497
|1472
|1427
|
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|1594
|1935
|1918
|1845
روند رشد رتبه 4دانشگاه علوم پزشکی در رتبه بندی ESI در گرایش پزشکی بالینی (شامل 46 زیر گرایش)
|نام دانشگاه
|اول ژوئیه سال 2011 میلادی
|اول مارس سال 2012 میلادی
|
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
|326
|288
|
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
|1228
|568
|
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
|637
|605
|
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
|1038
|929
وی افزود: این سیستم رتبه بندی به صورت هر دو ماه یکبار روزآمد شده و رتبه بندی به تفکیک 22 گرایش علمی اصلی انجام می گیرد که از این نظر از سایر نظام های رتبه بندی متمایز است.
اولیاء خاطرنشان کرد: شاخص های مختلف به کار گرفته شده در این نظام رتبه بندی بر مبنای برون داد علمی در قالب مقالات اصیل و مروری قرار دارد و تنها منبع به کار گرفته شده در این نظام ارزشیابی پایگاه داده اطلاعات علمی Web of science است.
نظر شما