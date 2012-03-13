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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۱

اولیاء اعلام کرد؛

4 دانشگاه علوم پزشکی ایران در فهرست برترین موسسات دنیا

4 دانشگاه علوم پزشکی ایران در فهرست برترین موسسات دنیا

رئیس دفتر توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از قرار گرفتن چهار دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز و اصفهان در میان دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر جهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز اولیاء با اعلام این خبر افزود: بر اساس جدیدترین رتبه بندی ESI  در سال 2012 چهار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهید بهشتی، شیراز و اصفهان در میان فهرست 4899 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.

رئیس دفتر توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری یادآور شد: در نظام رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ESI  اطلاعات مربوط به دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی آورده شده است که بر مبنای آستانه تعیین شده دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز و اصفهان جزء دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار گرفته اند.

روند رشد رتبه 4 دانشگاه علوم پزشکی در رتبه بندی ESI  در کلیه گرایش های علوم

نام دانشگاه

اول ژوئیه 
سال 2010 میلادی

اول می
سال 2010 میلادی

اول ژوئیه 
سال 2011میلادی

اول مارس
سال 2012میلادی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
UNIV TEHRAN MED SCI

 767 686 667 617

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
SHAHID BEHESHTI UNIV MED SCI

 1655 1639 1614 1001

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
SHIRAZ UNIV MED SCI

 1594 1497 1472 1427

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ISFEHAN UNIV MED SCI

 1594 1935 1918 1845

روند رشد رتبه 4دانشگاه علوم پزشکی در رتبه بندی ESI  در گرایش پزشکی بالینی (شامل 46 زیر گرایش) 

نام دانشگاه اول ژوئیه سال 2011 میلادی اول مارس سال 2012 میلادی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
UNIV TEHRAN MED SCI

 326 288

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
SHAHID BEHESHTI UNIV MED SCI

 1228 568

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
SHIRAZ UNIV MED SCI

 637 605

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
ISFEHAN UNIV MED SCI

 1038 929

وی افزود: این سیستم رتبه بندی به صورت هر دو ماه یکبار روزآمد شده و رتبه بندی به تفکیک 22 گرایش علمی اصلی انجام می گیرد که از این نظر از سایر نظام های رتبه بندی متمایز است.

اولیاء خاطرنشان کرد: شاخص های مختلف به کار گرفته شده در این نظام رتبه بندی بر مبنای برون داد علمی در قالب مقالات اصیل و مروری قرار دارد و تنها منبع به کار گرفته شده در این نظام ارزشیابی پایگاه داده اطلاعات علمی Web of science  است.

کد مطلب 1558557

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