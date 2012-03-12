به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار در نشست خبری پس از دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی و سپاهان که عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد و با برتری یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید گفت: بازی خوب و هیجان انگیزی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم، در واقع دو تیم یک بازی بزرگ را مقابل یکدیگر انجام دادند.

وی در همین خصوص افزود: از نتیجه بازی راضی نیستم اما از کیفیت بازی بازیکنانم راضی هستم. ما شانس های زیادی را در این بازی از دست دادیم و متاسفانه نتوانستیم نتیجه را جبران کنیم در حال حاضر این دیدار به پایان رسیده و چیزی که برای ما اهمیت دارد بازی هفته آینده ما است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: ما خیلی دوست داشتیم که شرایط جوی بهتر بود تا تماشاگران بیشتری این بازی را ببینند، در مجموع باید بگویم فضای خوبی بر ورزشگاه حاکم بود.

کرانچار خاطرنشان کرد: کیفیت زمین چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز خوب بود و روی کیفیت بازی دو تیم تاثیر منفی نگذاشت.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به این پرسش که چقدر شانس قهرمانی برای تیم سپاهان در رقابت های لیگ برتر قائل هستید تصریح کرد: من زمانی که کارم را با سپاهان شروع کردم تیم در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار داشت و در حال حاضرصدرنشین لیگ است. هنوز سه تیم سپاهان ، تراکتورسازی و استقلال برای قهرمانی مبارزه خواهند کرد و هر سه این تیم ها از شانس قهرمانی برخوردارند.

وی در خصوص استفاده از محرم نویدکیا در ترکیب تیم سپاهان اظهار داشت: نویدکیا دو عمل جراحی سخت را انجام داده و ما باید همواره مراقب این بازیکن باشیم تا مصدوم نشده و بتوانیم در بازیهای بزرگ از وی کمک بگیریم . در حال حاضر وضعیت بدنی نویدکیا اجازه نمی دهد که در همه بازیها از وجود وی در ترکیب تیم سپاهان استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص فشردگی برنامه بازیهای لیگ و رقابت های لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد: ما اردوی خوبی را در ترکیه پشت سر گذاشتیم و بازیکنان تیم را از نظر بدنی به خوبی آماده کرده ایم در حال حاضر نیز مزد و پاداش آمادگی بدنی بازیکنانمان را می گیریم.

وی در خاتمه تاکید کرد: من تیم خودم را به خوبی آماده می کنم تا بر اساس برنامه ای که در رقابت های لیگ و لیگ قهرمانان آسیا به ما داده شده حرکت کنیم. مطمئنم سپاهان می تواند در رقابت های لیگ قهرمانان اسیا برای فوتبال ایران افتخارآفرینی کند.

دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان در هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد و با برتری یک بر صفر تراکتورسازی به پایان رسید.