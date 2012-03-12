افشای قریب الوقوع جزئیات فساد و خیانتهای آل ثانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی درباره قطر نوشت : شبکه سی ان ان در گزارشی به تحولات کشورهای عربی به اوضاع قطر و ظهور پایگاههای اجتماعی مخالف این رژیم اشاره کرده است.

این پایگاه ذکر کرد: پایگاه اجتماعی موسوم به قطر آزاد وعده داده است که مزدوری و فساد خاندان حاکم در قطر یعنی حمد بن خلیفه آل ثانی را برملا کند.

پایگاه فوق می افزاید: قطر آزاد اعلام کرده است که حمد خبیث و رژیمش در راستای خدمت به استعمار نو صهیونیستها، انگلستان و آمریکا تلاش می کنند.

این پایگاه نوشت : دوحه در راستای فتنه افکنی در کشورهای عربی حرکت و تلاش می کند که فضای این کشورها را ملتهب کند.



پایگاه مذکور بیان کرد: قطر با استفاده از بازوی رسانه ای خود یعنی شبکه الجزیره در راستای خدمت به استعمار جدید تلاش می کند و مهرهای مغضوب غرب و آمریکا را هدف حملات رسانه ای قرار می دهد.

پایگاه قطر آزاد افزود: شبکه الجزیره به بزرگترین پایگاه آمریکا در کشورهای عربی موجود در قطر یعنی السیلیه که تقریبا در نزدیکی شبکه الجزیره قرار دارد توجهی ندارد.

این پایگاه بیان کرد: شبکه الجزیره به نشستهای مقامات قطر با مسئولان اسرائیلی، توطئه های آنها علیه نوار غزه و نیز کودتای حمد امیر قطر علیه پدرش توجهی ندارد.

پایگاه قطر آزاد ذکر کرد: ما به زودی اسناد و مدارک و نوارهای صوتی که خیانت، مزدوری و فساد حمد و همسرش "موزه" را نشان می دهد آشکار خواهیم کرد.