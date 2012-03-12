اپوزیسیون روسیه مانند برف بهاری آب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تظاهرات چند هزار نفر از مخالفان "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه در روز شنبه گمانه زنی هایی را درباره امکان ادامه اعتراضات جناح اپوزیسیون همانند آنچه که پس از انتخابات پارلمانی این کشور رخ داد، سبب شده است.

با این حال تحلیلهایی که در این زمینه ارائه می شود حاکی از بی نتیجه بودن تلاش جناح مخالف دولت روسیه برای بسیج کردن طرفداران خود با هدف اعمال فشار به پوتین است. هر چند شعار اصلی چند هزار نفری که دو روز پیش به خیابانهای مسکو آمدند، کناره گیری پوتین بود، اما گویا این خواسته چندان هم که مخالفان ادعا می کنند، طرفدار ندارد.

هفته نامه اشپیگل با اشاره به این مطلب می نویسد: حرکت اعتراضی جناح اپوزیسیون روسیه پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور شاهد ریزش جمع کثیری از هواداران خود بوده است. بر این اساس نمونه بارز این ضعف تلاشی است که مخالفان برای به راه انداختن تظاهراتی ضددولتی در روز شنبه به خرج داده و با وجود تبلیغات گسترده تنها توانستند چند هزار نفر را به خیابانها بکشانند.

این هفته نامه آلمانی با نام بردن از "ماکسیم کاتز" پوکر باز حرفه ای سابق و غول اقتصادی روسیه به عنوان یکی از رهبران جناح اپوزیسیون تاکید می کند که حتی خود معترضان هم آینده ای برای وی در صحنه سیاسی روسیه متصور نیستند.

جالب اینجاست که برنامه ریزی اپوزیسیون برای تظاهرات شنبه به خیابان آوردن دست کم 50 هزار نفر بود، در حالی که پس از تلاشهای بسیار شمار این افراد به زحمت به 5 هزار نفر می رسید. قرار بود این حرکت اعتراضی به اصطلاح عظیم با عنوان "انقلاب برفی" در روسیه معرفی شده و حرکتی اعتراضی به روی کار آمدن مجدد پوتین باشد، با این حال عدم استقبال از آن به شکستی برای مخالفان تبدیل شد.

با توجه به این مسئله اشپیگل تحلیل کرده است که شمار مخالفان پوتین به ویژه پس از انتخاب وی به ریاست جمهوری به شدت کاهش یافته و آنچه که جریان اپوزیسیون روسیه نامیده می شود به سرعت برف بهاری در حال آب شدن و از بین رفتن است.

این در حالی است که ضعف مخالفان به ویژه پس از بروز اختلافات بین گروههای اپوزیسیون و جدایی بین آنها بارزتر شده و بیشتر به چشم می آید.

گفتنی است روز شنبه چند هزار مخالف پوتین با حضور در خیابانهای مسکو مدعی بروز تقلب در انتخابات هفته گذشته شدند. این در حالی بود که مقایسه شمار تظاهرات کنندگان در این روز نسبت به شمار تجمعات اعتراضی به نتایج انتخابات پارلمانی کاهش چشمگیر تعداد مخالفان پوتین را نشان می داد.