تقدیر معاون اول رئیس جمهور از اداره کل کار البرز

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست مشترک شورای عالی اشتغال و کارگروه اشتغال استان البرز که شامگاه روز یکشنبه 21 اسفند همزمان با سفر چهارم ریاست جمهور به استان البرز با حضور اعضای هیئت دولت در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: در این نشست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور از عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به دلیل عملکرد مطلوب در اجرای مناسب تعهدات اشتغال تقدیر کرد.

وی افزود: اجرای تعهدات اشتغال طبق زمانبندی تعیین شد، وجود کمترین میزان انحراف معیار در اعتبارسنجی اشتغال ایجاد شده استان، کسب عنوان استانهای برتر در نسبت تعهد به تخصص در امر اشتغال و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی استان در ایجاد اشتغال از شاخصه های مورد توجه در این تقدیر بود.



حدادپور در ادامه گفت: در این جلسه گزارشی از تعهدات بانکهای عامل ارائه شد و این بانکها متعهد شدند تا تعهدات خود را در قبال تسهیلات و طرحهای اشتغالزایی استان البرز در کمترین زمان ممکن به انجام رسانند.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز افزود:در بخشی دیگراز این نشست مشترک، راهکارهای توسعه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار در استان و نیز اشتغال زنان و مشاغل خانگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



وی گفت:اختصاص باقیمانده تعهدات بانکی بنگاههای زودبازده تا پایان فروردین ماه 1391 ، تامین 500 میلیارد ریال از محل منابع قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی و روستایی ، تامین یارانه سود و کارمزد برای طرحهای اشتغالزایی استان و تخصیص مبلغ 1000 میلیارد برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان در سال 1391 از جمله مصوبات کارگروه اشتغال بود.



حدادپور ادامه داد: تخصیص مبلغ 600 میلیارد ریال اعتبار ات وجوه اداره شده جهت اشتغال تعاونیهای فارغ التحصیلان و زنان سرپرست خانوار در سال 1391 و نیز تخصیص مبلغ 1000 میلیارد ریال تسهیلات به منظور حمایت از طرحهای صادرات گرای استان طی سالهای 91 و 92 از دیگر مصوبات این نشست مشترک بود که به منظور اجرا در دستور کار هئیت دولت و مسئولان استانی قرار گرفت.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به مصوبات سفر چهارم و تاکید مسئولان کشوری مبنی بر پیشرفت سریع استان البرز ابراز امیدواری کرد که شاهد شکوفایی بیش از پیش این استان باشیم.