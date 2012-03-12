راه اندازی تور نجوم در یزد/ تصویب بودجه 136 میلیاردی برای شهرداری یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده وزیری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر یزد با اصحاب رسانه این استان اظهار داشت: تور گردشگری نجوم در ایام تعطیلات نوروز هر ‌روز از ساعت 15 تا پاسی از شب در مناطق صدوق تا سریزد سپری می کند.

وی هزینه برگزاری این تورها را برای هر نفر 13 هزار تومان اعلام کرد و افزود: اصلی‌ ترین هدف این تورها، معرفی یزد به مسافران نوروزی است.

وزیری همچنین از آمادگی شورای شهر و شهرداری برای استقبال از مسافران نوروزی خبر داد و افزود: برای استقبال از مسافران نوروزی، در پنج پارک سطح شهر یزد، خدمات رفاهی از 28 اسفند تا 15 فروردین ‌ماه به مسافران ارائه می ‌شود.

رادیو پارک در یزد راه اندازی می شود/ اجرای تئاتر خیابانی در ایام نوروز

وی همچنین از برگزاری تئاتر خیابانی در ایام نوروز خبر داد و افزود: تئاتر اکتشاف نیز در باغ دولت ‌آباد یزد اجرا می ‌شود.

وزیری همچنین از راه‌ اندازی رادیو پارک و رادیو اتوبوس در ایام نوروز در شهر یزد خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم تا یزد و فرهنگ مردم یزد را به مسافران نوروزی معرفی کنیم.

بودجه امسال شهرداری یزد؛ 136 میلیارد تومان

عضو کمیسیون بودجه شورای شهر یزد نیز در این نشست از تصویب بودجه 136 میلیارد تومانی برای شهرداری و سازمان های آن خبر داد.

وحیدرضا خباززاده یزدی بیان داشت: امسال بودجه شهرداری یزد تلفیقی با احتساب بودجه سازمان های آن بسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه 90 درصد درآمد شهرداری ‌ها به طور مستقیم از مردم دریافت می ‌شود، عنوان کرد: سرانه ‌ای که شهروندان برای اداره کردن شهر پرداخت می‌ کنند، بالاست و لازم است مردم بر نحوه خرج‌ کرد پرداختی‌ های خود نظارت کنند.