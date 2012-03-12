به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مدیر، قائم مقام و تهیه‌کنندگان شبکه آموزش با حضور خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات صبح امروز 22 اسفند ماه در شبکه آموزش برگزار شد. اسرافیل علمداری، قائم مقام مدیر شبکه آموزش در این نشست از ساخت یک مجموعه‌ نمایشی در قالب آیتم‌های کوتاه به تهیه‌کنندگی محمدرضا شریفی‌نیا و کارگردانی کارگردانان سرشناسی چون حاتمی‌کیا و میرباقری در سال آینده خبر داد.

- پری صابری با اشاره به پیشنهاد بنیاد فرهنگی هنری رودکی برای اجرای اثری نمایشی در اردیبهشت‌ماه سال 91 درباره نمایش مدنظر برای اجرا گفت: پیش از این دو نمایش "مرغ باران" و "بابانشاط" را برای اجرا به بنیاد فرهنگی هنری رودکی ارائه داده بودم. البته در فرصتی که تا اردیبهشت‌ماه در اختیار داریم کار سختی است که یکی از این دو اثر را برای اجرا آماده کنیم.

- نخستین دوسالانه دیوارنگاری و گرافیک محیطی شهر تهران، کارگاه‌هایی با هدف آموزش در برج میلاد برپا شده است. یکی از هنرمندان نقاش مشغول در کارگاه، محسن طاهری است که به دعوت سازمان زیباسازی شهرداری تهران در گذرگاه برج میلاد و در محوطه جلوی برج، در حال تکمیل نقاشی سه بعدی خودش است.

این هنرمند نقاش گفت: زمانیکه نقاشی سه بعدی کشیده می‌شود، این سوال در ذهن مردم می‌آید که نقاش طرح را چگونه به شکل سه بعدی در می‌آورد؛ اما وقتی به آنها نقطه موردنظر برای دوربین عکاسی نشان داده می‌شود، تصویر نهایی در دوربین به صورت سه بعدی جلوه‌گر شده و این موضوع برایشان بسیار جذاب است.

- آنتونی هاپکینز بازیگر معروف هالیوود در فیلمی به کارگردانی آندی گارسیا و برای بازی در نقش ارنست همینگوی خالق "پیرمرد و دریا" جلوی دوربین می‌رود.

- مهدی فرجی، مدیر شبکه اول سیما گفت: سال آینده مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" به کارگردانی ضیالدین دری روی آنتن می‌رود و تا پایان سال مراحل ساخت این سریال نیز به اتمام خواهد رسید. دو سریال الف‌ویژه دیگر با نام‌های "معمای شاه" به کارگردانی محمدرضا ورزی و "فصل بی‌پروایی" به کارگردانی فریدون جیرانی را برای بعد از این موعد در نظر داریم.

- رهبر قنبری مستندساز خبر از ساخت فیلم مستندی درباره وضعیت ایران در جنگ جهانی دوم با عنوان "برگ‌های ناخوانده" داد.

وی گفت: این فیلم مستند برشی از وقایع سال 1330 است که در سی و پنج دقیقه تاریخ تهاجم نیروهای متفقین به ایران را به تصویر می‌کشد.

- عباس رافعی در این ارتباط افزود: پیش از این قرار بود فیلم "ملاقات" در گروه مخاطب خاص روی پرده برود. اما پس از شروع به کار این گروه متوجه شدم که آثار وضعیت مناسبی در اکران دارند به همین دلیل ترجیح دادیم که "ملاقات" را از طریق موسسه رسانه‌های تصویری وارد بازار کنیم تا توسط مخاطبان دیده شود.

سیدعباس عظیمی در خصوص راهکارهای در نظر گرفته شده برای حمایت از هنرمندان بیمار و راه‌اندازی صندوق حمایت از هنرمندان بیمار اشاره کرد: ما به دنبال افزایش بیمه تکمیلی هنرمندان حوزه‌های مربوطه و تئاتر هستم و تلاش می‌کنیم سقف تعهدات بیمه‌ای را بالا ببریم. قسمت اول این تلاش‌ها و اقدامات توافق میان بیمه‌ ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که طی آن از سال 91 سقف حمایت‌های بیمه از جراحی‌های تخصصی تا سقف 12 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.