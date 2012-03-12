امید صبای قم باید در لیگ برتر فوتبال حفظ شود

هادی رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موفقیت در نخستین حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور برای تیم رده سنی امید و فوتبال قم بسیار مهم و حائز اهمیت است و تلاش میکنیم این مهم تحقق یابد.
وی با بیان اینکه در هفتههای پایانی به دنبال تداوم موفقیت های تیم در لیگ برتر امید هستیم، تصریح کرد: بازیهای هفتههای پایانی نسبت به دیدارهایی که پشت سر گذاشتهایم، ویژگیهای خاص خود را دارد و شکی نیست که ما برای موفقیت در این رقابتها اهمیت ویژهای قائل هستیم.
جدال صبا با استقلال اهواز در هفته بیست و سوم
مربی تیم فوتبال امید صبای قم با اشاره به دیدار تیمش با تیم فوتبال امید استقلال اهواز در هفته بیست و سوم این رقابتها، ابراز داشت: شکی نیست که استقلال اهواز تیم بسیار خوبی است و با وجود اینکه در خارج از خانه مقابل صبا بازی میکند حریف خطرناکی است اما نتیجه این دیدار به هیچ عنوان قابل پیشبینی نیست و ما همانند بازی قبل به دنبال شکست این تیم و کسب سه امتیاز هستیم.
سرمربی تیم فوتبال امید صبای قم افزود: از تیم فوتبال استقلال اهواز به عنوان یکی از نمایندههای خوزستانی حاضر در لیگ برتر فوتبال امید باشگاههای کشور کادر فنی و بازیکنان این تیم شناخت بسیار خوبی داریم، مطالعه زیادی نسبت به حریف امروز خود داشتهایم و فیلم بازیهای اخیر این تیم در مسابقات لیگ برتر را با دقت آنالیز کردهایم.
وی تصریح کرد: با این حال به هیچ عنوان بازی رفت مقابل این تیم در ورزشگاه اختصاصی استقلال اهواز که میزبان با نتیجه دو بر یک تیم امید صبای قم را کشبرای ما ملاک نیست زیرا شرایط این دیدار کاملا فرق میکند و قطعا ما با توان بیشتر مقابل تیم چهارم جدول رده بندی قرار میگیریم.
صدرنشینی سپاهان و ششمی صبا در لیگ برتر امید
رنجبر بیان داشت: بازی هفته نهم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور برابر تیم امید برق شیراز برای ما بسیار حائز اهمیت است و خوشبختانه بازیکنان اصلی را که روی آنها حساب ویژهای باز کردهایم، در اختیار داریم.
وی با بیان اینکه کسب سه امتیاز در اولویت اصلی این دیدار حساس خانگی است تصریح کرد: طبیعی است که برای ما این سه امتیاز بسیار مهم است زیرا فرصتی نیست که بخواهیم آن را از دست بدهیم، ضمن اینکه در شرایط خوبی قرار داریم.
مربی تیم فوتبال امید صبای قم عنوان داشت: برای ما موفقیت در صعود به ردههای بالا و حضور در جمع مدعیان مسابقات لیگ برتر امید مهم و حائز اهمیت است اما فعلا که در این مرحله هستیم باید به شکست برق شیراز در خانه فکر کنیم، بنابراین با تمام توان مقابل این تیم میایستیم و به فکر کسب سه امتیاز خواهیم بود.
دیدار برگشت تیمهای فوتبال صبای قم و برق شیراز در هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال رده سنی امید باشگاههای برتر کشور از ساعت 14 روز شنبه بیستم اسفند ماه در شهر قم برگزار میشود، در حالی که در لیگ برتر فوتبال امید هماکنون تیم سپاهان اصفهان با کسب 44 امتیاز در صدر ایستاده است و صبا با کسب 22 امتیاز در رده ششم جای دارد.
قم - خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال امید صبای قم گفت: در نخستین سال حضور در لیگ برتر امید آنچه که بیش از همه برای ما مهم خواهد بود، حفظ تیم در جمع لیگ برتریها است.
هادی رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موفقیت در نخستین حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور برای تیم رده سنی امید و فوتبال قم بسیار مهم و حائز اهمیت است و تلاش میکنیم این مهم تحقق یابد.
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