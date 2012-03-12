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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

هدایت در گفتگو با مهر:

90 درصد از اراضی ملی ابرکوه سند دار شدند

90 درصد از اراضی ملی ابرکوه سند دار شدند

ابرکوه - خبرگزاری مهر: کارشناس ممیزی اراضی اداره منابع طبیعی ابرکوه گفت: بیش از 90 درصد از اراضی ملی شهرستان ابرکوه سند دار شدند.

سید احمد هدایت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم در معاملات املاک خارج از محدوده شهری دقت کافی داشته باشند و قبل از هر خرید و فروش از اداره منابع طبیعی استعلام بگیرند.

وی افزود: مردم در معاملات این گونه املاک باید از این اداره استعلام کنند که زمین مورد معامله جزو اراضی ملی به ثبت نرسیده باشد.

هدایت عنوان کرد: عدم استعلام این مسئله، ممکن است ایجاد مشکلاتی از قبیل مشکل در دریافت سند را به دنبال داشته باشد.

وی یادآور شد: بیش از 90 درصد اراضی ملی در این شهرستان سند دار شده اند و این امرعلاوه بر تلاش اداره منابع طبیعی، ثمره همکاری مردم است.

هدایت افزود: با توجه به اینکه اکثر عرصه های ملی ابرکوه سند دار شده و تکلیف مستثنیات نیز مشخص شده است، کشاورزان می توانند با طی مراحل قانونی در اداره ثبت شهرستان اقدام به دریافت سند زمین های خود کنند.

کد مطلب 1558574

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