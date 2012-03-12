به گزارش خبرنگار مهر، علی معتمدزادگان عصر دوشنبه در نخستین نشست شورای مرکز رشد استان با دانشگاه مازندران گفت: این واحدها در حوزههای کشاورزی، نانو تکنولوژی و صنایع تبدیلی است.
وی تصریح کرد: هم اکنون با استقرار واحدهای فناور در حوزههای کشاورزی، نانوتکنولوژی، کشاورزی و صنایع تبدیلی در این مرکز خدمات علمی و تخصصی ارائه میشود.
رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان به وجود 16 واحد در مرکز رشد طبرستان اشاره و تأکید کرد: از این تعداد 5 واحد فناور و 11 هسته فناور در مرکز مستقر هستند.
معتمدزادگان از ایجاد شرکتهای تعاونی دانش بنیان در این مرکز رشد خبر داد و اظهار داشت: تاکنون نزدیک به یکصد صاحب ایده و مخترع با مراجعه به این مرکز از مشاوره های تخصصی بهره مند شده اند
وی افزود: شرکت تعاونی دانش بنیان برای ساماندهی دانش آموختگان، مخترعان، محققان و نوآوران در زمینه توانمندسازی آنها در تجازیسازی و انتقال یافتههای علمی به سازمانها و مؤسسات و بنگاههای اقتصادی ایجاد شده است
رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان با اشاره به زمینههای فعالیتهای این شرکتهای تعاونی دانش بنیان، افزود: این شرکتها موفق به تجاری سازی دستاوردهای خود شدند که از آن جمله میتوان به پروژه ملی طراحی و ساخت مینی تراکتور چند منظوره، دیسک و یاتاقانهای انعطافپذیر و محافظتکننده میوه و سبزیجات اشاره کرد.
این مرکز وابسته به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بوده که از سال 88 فعالیت خود را آغاز کرد.
معتمد زادگان اعلام کرد:
20 واحد فناور در مرکز رشد فناوری طبرستان فعالیت می کنند
بابلسر - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان از استقرار 20 واحد فناور در مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی معتمدزادگان عصر دوشنبه در نخستین نشست شورای مرکز رشد استان با دانشگاه مازندران گفت: این واحدها در حوزههای کشاورزی، نانو تکنولوژی و صنایع تبدیلی است.
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