20 واحد فناور در مرکز رشد فناوری طبرستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی معتمدزادگان عصر دوشنبه در نخستین نشست شورای مرکز رشد استان با دانشگاه مازندران گفت: این واحدها در حوزه‌های کشاورزی، نانو تکنولوژی و صنایع تبدیلی است.



وی تصریح کرد: هم اکنون با استقرار واحدهای فناور در حوزه‌های کشاورزی، نانوتکنولوژی، کشاورزی و صنایع تبدیلی در این مرکز خدمات علمی و تخصصی ارائه می‌شود.



رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان به وجود 16 واحد در مرکز رشد طبرستان اشاره و تأکید کرد: از این تعداد 5 واحد فناور و 11 هسته فناور در مرکز مستقر هستند.



معتمدزادگان از ایجاد شرکت‌های تعاونی دانش بنیان در این مرکز رشد خبر داد و اظهار داشت: تاکنون نزدیک به یکصد صاحب ایده و مخترع با مراجعه به این مرکز از مشاوره های تخصصی بهره مند شده اند



وی افزود: شرکت تعاونی دانش بنیان برای ساماندهی دانش آموختگان، مخترعان، محققان و نوآوران در زمینه توانمندسازی آن‌ها در تجازی‌سازی و انتقال یافته‌های علمی به سازمان‌ها و مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شده است



رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان با اشاره به زمینه‌های فعالیت‌های این شرکت‌های تعاونی دانش بنیان، افزود: این شرکتها موفق به تجاری سازی دستاوردهای خود شدند که از آن جمله می‌توان به پروژه ملی طراحی و ساخت مینی تراکتور چند منظوره، دیسک و یاتاقان‌های انعطاف‌پذیر و محافظت‌کننده میوه و سبزیجات اشاره کرد.



این مرکز وابسته به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بوده که از سال 88 فعالیت خود را آغاز کرد.