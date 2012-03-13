معرفی دانشگاههایی که تسهیلات نوروزی ارائه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها دانشگاهیان خسته از یکسال کار و تلاش قصد سفر به اقصی نقاط کشور را دارند که در این میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری برخی از دانشگاههای کشور اقدام به فراهم آوردن تسهیلات رفاهی برای دانشگاهیان کرده است.

دانشگاههایی که در ایام عید نوروز نیز از کار فرهنگی خسته نمی شوند و فضای دانشگاهی خود را در اختیار دیگر دانشگاهیان کشور قرار داده اند، سعی کرده اند از 25 اسفندماه تا 14 فروردین ماه بهترین تسهیلات اسکان را در اختیار سایرین قرار دهند که در جدول ذیل جزئیات کامل این امکانات اعلام می شود.

بر این اساس، 12 دانشگاه کشور در جدول ستاد امور رفاهی قرار دارند که در ایام سال نو به دانشگاهیان مسافر خدمات رسانی خواهند کرد.

جدول دانشگاههای ارائه دهنده تسهیلات رفاهی

ردیف نام دانشگاه زمان آغاز و پایان ارائه تسهیلات رفاهی 1 شیراز 29 اسفند الی 11 فروردین 2 گیلان 29 اسفند الی 12 فروردین 3 صنعتی سهند تبریز 25 اسفند الی 25 فروردین 4 فردوسی مشهد 28 اسفند الی 12 فروردین 5 هرمزگان 29 اسفند الی 10 فروردین 6 ارومیه 29 اسفند الی 13 فروردین 7 تبریز 25 اسفند الی 25 فروردین 8 کاشان 25 اسفند الی 20 فروردین 9 زنجان اعلام نشده است 10 صنعتی شاهرود 28 اسفند 15 فروردین 11 شهرکرد تمام ایام سال نوروز 12 صنعتی ارومیه 28 اسفند الی 15 فروردین

دو دانشگاه شیراز و تبریز بیشتر از 10 دانشگاه نام برده شده سعی کرده اند تا امکانات و تسهیلات بیشتری در اختیار دانشگاهیان و حتی کارکنان دانشگاه‌ها قرار دهند.

البته ارائه این تسهیلات به دانشگاهیان رایگان نیست و ارزانترین امکانات متعلق به دانشگاه ارومیه و گرانترین مربوط به دانشگاه کاشان است.