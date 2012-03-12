سرانه فضای ورزشی در فریدونکنار یک مترمربع است

فرشید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد ورزشکاران سازمان یافته این شهرستان در بخش بانوان 500 و در بخش مردان دو هزار و 150 نفر است.



وی تعداد نفرات اعزامی به مسابقات بین‌المللی از این شهرستان را هشت ورزشکار اعلام و تصریح کرد: 24 ورزشکار مرد و زن از شهر و روستاهای شهرستان فریدونکنار در ماه‌های گذشته به اردوهای تیم ملی کشورمان دعوت شدند



رئیس اداره ورزش و جوانان فریدونکنار بیان داشت: 114 ورزشکاران فریدونکناری به مسابقات کشوری اعزام شدند



قدیمی به رشد شش درصدی ورزشکاران سازمان یافته در شهرستان فریدونکنار در سالجاری خبر داد.

وی گفت: جوانان و ورزشکاران برای موفقیت بیشتر نیاز به حمایت همه جانبه مسئولان دارند تا بتوانند برای ورزش فریدونکنار افتخارآفرین باشند که این حمایت در ورزش شهرستان وجود دارد.