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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۷

قدیمی به مهر گفت:

سرانه فضای ورزشی در فریدونکنار یک مترمربع است

سرانه فضای ورزشی در فریدونکنار یک مترمربع است

فریدونکنار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان فریدونکنار گفت: سرانه فضای ورزشی در فریدونکنار به بیش از یک متر مربع در سالجاری رسید.

فرشید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد ورزشکاران سازمان یافته این شهرستان در بخش بانوان 500 و در بخش مردان دو هزار و 150 نفر است.

وی تعداد نفرات اعزامی به مسابقات بین‌المللی از این شهرستان را هشت ورزشکار اعلام  و تصریح کرد: 24 ورزشکار مرد و زن از شهر و روستاهای شهرستان فریدونکنار در ماه‌های گذشته به اردوهای تیم ملی کشورمان دعوت شدند

رئیس اداره ورزش و جوانان فریدونکنار بیان داشت: 114 ورزشکاران فریدونکناری به مسابقات کشوری اعزام شدند

قدیمی به رشد شش درصدی ورزشکاران سازمان یافته در شهرستان فریدونکنار در سالجاری خبر داد.

وی گفت: جوانان و ورزشکاران برای موفقیت بیشتر نیاز به حمایت همه جانبه مسئولان دارند تا بتوانند برای ورزش فریدونکنار افتخارآفرین باشند که این حمایت در ورزش شهرستان وجود دارد.

کد مطلب 1558581

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