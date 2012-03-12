به گزارش خبرنگار مهر، نوذر منفرد ظهر دوشنبه در نشست کارگروه کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: به فعالیت مناسب شرکت های بوجاری در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: در سال زراعی 89 بیش از 10 هزار تن بذر گندم تسط شرکت‌های بوجاری در استان بوشهر بین کشاورزان توزیع شد.

وی به اولویت اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در واگذاری اراضی کشاورزی اشاره کرد و افزود: روستائیان بیکار فاقد زمین و افرادی که زمین کمی دارند یا دارای تجربه کافی یا مدرک تحصیلی مرتبط هستند نیز در اولویت واگذاری اراضی کشاورزی قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر کشاورزی را پشتوانه نظام معرفی کرد و گفت: کشاورزی می‌تواند در عرصه اشتغال و اقتصاد اثرگذار باشد که این کارگروه با این رویکرد باید ایجاد شود.

وی گام اول این طرح را ایجاد اشتغال برای 500 هزار نفر معرفی کرد و ادامه داد: ستاد اجرایی این کار گروه در استان‌ها و شهرستان‌ها تعریف شده است و جلسات این ستاد با حداقل شش عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با پنج رای موافق اعضا قابل اجرا است.

منفرد ادامه داد: فرمانداران نقش رئیس کارگروه‌ها را دارند و باید وظایف و بندهای پیش‌بینی شده در این طرح را عملیاتی کرده و بر اجرای آن نظارت کنند. توسعه کشاورزی برای حوزه کشاورزی یک کار حیثیتی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از اختصاص یک‌هزار و 80 میلیارد ریال تسهیلات در طرح توسعه بخش کشاورزی خبر داد و افزود: طراحی و تدوین برنامه‌ها ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات کار گروه در استان بوشهر، تعیین حد نصاب اراضی قابل واگذاری در این استان و تصمیم گیری در زمینه تامین و تخصیص آب مورد نیاز به طرح‌های مربوط از جمله وظایف ستاد اجرایی در استان به شمار می‌رود

وی در ارتباط با وظایف این کارگروه نیز اظهار داشت: تصمیم گیری در ارتباط با تامین، اولویتبندی و تخصیص اعتبارات تملک دارایی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در راستای تسهیل در اجرای طرحها از مهمترین این وظایف است.