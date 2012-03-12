برنامه های ایران برای شبکه سازی مخابراتی در کشور عراق

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی‌پور امروز در حاشیه برنامه تفاهم نامه شرکت پست ایران و اداره پست عراق در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: در بازدید وزیر ارتباطات عراق جلسات بسیار فشرده در زمینه ارتباطی، پست و پست مالی و فناوری و بازدید از مراکز تحقیقاتی انجام شد و دولت عراق بر توسعه همکاری در زمینه شبکه های مخابراتی تاکید کرد که در این راستا بزودی زمینه های همکاری بررسی خواهد شد.

وی گفت: با کمک شرکتهای داخلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انواع خدمات ارتباطی را ارائه می دهیم و در زمینه نرم‌افزار و فن‌آوری اطلاعات نیز توافقات کلی داشتیم که امیدواریم با رفت‌وآمدهایی که صورت می‌گیرد، این توافقات به مرحله اجرایی برسند.

وزیر ارتباطات افزود: در راستای اینکه زمینه های گردشگری بسیاری میان ایران و عراق فراهم است، ارائه خدمات مالی گردشگری در قالب شبکه های مشترک قابل انجام است که در این باره باید از توان گروههای کارشناسی استفاده کنیم.

به گزارش مهر، یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و اداره پست و پس‌انداز کشور عراق عصر امروز در راستای سفر هیئت ارتباطات عراق به ایران و با حضور وزاری ارتباطات دو کشور به امضا رسید.

شرکت پست ایران و اداره پست و پس انداز کشور عراق در راستای امضای تفاهمنامه ای که با حضور رضا تقی پور وزیر ارتباطات کشورمان و محمد توفیق علاوی وزیر ارتباطات عراق به امضا رسید، بر گسترش همکاری های پستی پیرامون اجرای پروژه های توسعه پستی همچون سیستم کدپستی، سیستم پیگیری و ردیابی مرسولات داخله و چاپ تمبر مشترک دو کشور با موضوع رسول اکرم (ص) تاکید کردند.

همچنین در این تفاهمنامه بر اجرای پروژه‌های توسعه پستی ، تهیه زیرساخت شبکه و مرکز داده برای پست عراق، اعزام یک تیم کارشناسی از سوی پست ایران به عراق برای بررسی و امکان‌سنجی نیازهای آموزشی پست این کشور، بررسی امکان برقراری سرویس‌های نوین نظیر پست مستقیم، لجستیک، پست ویژه، برگزاری نشست سه جانبه در کشور عراق بنا به دعوت پست عراق با حضور نمایندگان پستی ایران، عراق و اقلیم کردستان عراق برای بحث و بررسی مبادله تمامی مرسولات پستی ویژه اقلیم کردستان عراق با تمام کشورهای جهان تاکید شده است.