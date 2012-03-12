تساوی پرسپولیس برابر مس در پایان نیمه اول/ کریمی پنالتی را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین هفته بیست و هفتم یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 17:30 امروز دوشنبه به قضاوت البرز حاجی پور در ورزشگاه آزادی آغاز شد که دو تیم پرسپولیس و مس کرمان در پایان نیمه اول به تساوی یک بر یک دست یافتند.

در این دیدار که در حضور کمتر از 2 هزار تماشاگر برگزار شد ابتدا تیم فوتبال مس کرمان در دقیقه 12 توسط محسن خلیلی به گل برتری دست یافت اما این پرسپولیس بود که در دقیقه 18 فرصت جبران مساوی را بدست اورد. در این صحنه مدافعان مس روی کاظمیان مرتکب خطای پنالتی شدند اما ضربه علی کریمی را ارشاد یوسفی مهار کرد.

در ادامه بازی بازهم این پرسپولیس بود که صاحب موقعیت هایی برای گلزنی شد و سرانجام در دقیقه 34 توسط جواد کاظمیان به گل تساوی دست یافت. این گل در موقعیت مشکوک به آفساید به ثمر رسید.