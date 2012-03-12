منابع طبیعی تنها با همت مردم پایدار می ‌ماند

محمدمهدی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته منابع طبیعی که هدف آن فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف جامعه در راستای حفظ و حراست و احیا عرصه های طبیعی است، امسال نیز با همکاری مردم و مسئولان همچون سالیان گذشته به خوبی برگزار شد که جا دارد از این تلاشها قدردانی شود.

وی به طور ویژه از امام جمعه شهرستان ابرکوه به دلیل توجه به امر منابع طبیعی به خصوص در این هفته تقدیر و تشکر کرد.

صادقی افزود: در این هفته ادارات مختلف شهرستان نیز با حضور در برنامه جشن درختکاری به یاری منابع طبیعی آمده اند که ضمن تشکر از آنان از فرماندار شهرستان نیز به خاطر حضور دلگرم کننده در این مراسم تقدیر می کنیم.

وی عنوان کرد: اعضای بسیج سازندگی همچنین سازمان جوانان هلال احمر شهرستان نیز نقش بارزی در برگزاری جشن درختکاری داشتند.

صادقی افزود: آماده سازی بوستان بین راهی که جشن درختکاری در آن انجام شد، حاصل همکاری بخشداری مرکزی، شهرداری مهردشت،شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی و راه و ترابری بود.

وی عنوان کرد: در طول هفته منابع طبیعی برنامه های متنوعی اجرا شد که از جمله آنها می توان به فراخوان ادبی اشاره کرد.

صادقی بیان داشت: در طول این هفته برخی از مدارس و دانشگاه ها نیز با حضور داوطلبانه در عرصه های طبیعی از جمله بوستان فراغه، پروژه کنترل سیل کاسه رود و مرتع آب مک به اجرای برنامه پرداختند.

وی عنوان کرد: امسال با برگزاری نخستین مسابقه عکس منابع طبیعی در کشور عکاسان ابرکوه نیز با حضور با در عرصه های منابع طبیعی شهرستان، آثار خود را به این مسابقه کشوری ارسال کردند که اقدامی قابل تقدیر بود.

صادقی افزود: اعتقاد داریم که فرهنگ سازی باید از کودکان شروع شود و به همین دلیل کودکان نقش زیادی در برنامه های هفته منابع طبیعی دارند.

وی یادآور شد: همه ساله کودکان در روز درختکاری به اجرای برنامه می پرداختند که با توجه به کمبود وقت، تلاش های چندین ماهه آنان در تهیه برنامه ها کمتر مورد توجه واقع می شد و به همین دلیل، امسال و برای نخستین بار در شهرستان، روزی را به کودکان اختصاص دادیم که علاوه بر فراهم کردن روزی شاد برای کودکان، برنامه های خوب آنان نیز به صورت کامل اجرا شد.

وی ضمن قدردانی از خبرنگاران شهرستان برای پوشش مناسب خبری هفته منابع طبیعی افزود: برخی از خبرنگاران شهرستان نیز با حضور پر رنگ خود در برنامه های این هفته، پوشش خبری خوبی به این برنامه ها دادند و حاصل آن ارسال ها ده ها خبر و تصویر به رسانه ها بود.