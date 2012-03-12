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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۳

آدی در گفتگو با مهر:

2700 واحد صنفی در کلاله فعالیت می کنند

2700 واحد صنفی در کلاله فعالیت می کنند

کلاله - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی کلاله گفت: دو هزار و 700 واحد صنفی در قالب 24 اتحادیه در این شهرستان فعالیت دارند.

عید محمد آدی عصر دوشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی واحدهای صنفی شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 330 نفر در دوره های آمزوشی ویژه اصناف در شهرستان آموزش دیده اند.

وی اظهار داشت: آشنایی واحدهای صنفی، اماکن، مکاسب حلال و حرام، تامین اجتماعی، قانون نظام صنفی از جمله اهداف دوره های آموزشی است.

وی عنوان کرد: در کارگاه آموزشی امروز 30 نفر به مدت 10 ساعت آموزشهای لازم را فراگرفتند.

آدی بیان داشت: بر اساس توافقنامه با بخش آموزش سازمان صنعت و معدن و مجامع صفی، صدور پروانه ها بر عهده این مجمع است.

عضو شورای شهر کلاله بیان داشت: افتتاح دفتر نمایندگی مجامع امور صنفی و برگزاری دوره های آموزشی و اردویی از جمله اقدامات این مجمع در دوره فعالیت بوده است.

کد مطلب 1558590

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