2700 واحد صنفی در کلاله فعالیت می کنند

عید محمد آدی عصر دوشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی واحدهای صنفی شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 330 نفر در دوره های آمزوشی ویژه اصناف در شهرستان آموزش دیده اند.

وی اظهار داشت: آشنایی واحدهای صنفی، اماکن، مکاسب حلال و حرام، تامین اجتماعی، قانون نظام صنفی از جمله اهداف دوره های آموزشی است.

وی عنوان کرد: در کارگاه آموزشی امروز 30 نفر به مدت 10 ساعت آموزشهای لازم را فراگرفتند.

آدی بیان داشت: بر اساس توافقنامه با بخش آموزش سازمان صنعت و معدن و مجامع صفی، صدور پروانه ها بر عهده این مجمع است.

عضو شورای شهر کلاله بیان داشت: افتتاح دفتر نمایندگی مجامع امور صنفی و برگزاری دوره های آموزشی و اردویی از جمله اقدامات این مجمع در دوره فعالیت بوده است.