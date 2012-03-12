بنیاد شهید حامی خانواده شهدای سایر کشورهای اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله دری نجفآبادی به مناسبت سالروز تاسیس نهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با کارکنان این نهاد گفت: مقام شهدا بر همه ما روشن است و شهدا بالاترین و باارزشترین مقامها را در پیشگاه خداوند متعال دارند و دفاع از آرمان و صیانت شهدا و کسانی که در سنگرهای جهاد تلاش میکنند بر همگان ضروری است.
وی گفت: پرونده شهید و شهادت در ایران بسته نشده و نخواهد شد و ملت ایران اسلامی همواره آماده شهادت است و تقدیم شهدای هستهای در ترورهای کور دشمنان نمونه بارز این ادعاست.
وی افزود: نهاد بنیاد شهید یک شجره طیبه بسیار با برکتی است که افرادی که در آن انجام ماموریت میکنند باید جزء بهترین افراد بوده و صادقترین و خالصترین خدمات را به خانوادهها و فرزندان شهدا ارائه دهند.
امام جمعه اراک افزود: توجه به آموزش فرزندان شهدا از ضروریات است و ارائه آموزشهای عمیق دینی و علمی به فرزندان شهدا از مباحث جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: فرزندان شاهد ما باید در آینده نزدیک مولد علم، دانش و پیشرفت بوده چرا که آنها پاسداران نظام و پشتیبان خون پدران شهید خود و انقلاب هستند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان مرکزی نیز با بیان اینکه استان مرکزی شش هزار شهید، 14 هزار جانباز و 800 آزاده تقدیم اسلام کرده است و یکصد شهید گمنام در مناطق مختلف این استان مدفون هستند، افزود: 310 پرسنل در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی به خانواده های معظم شاهد خدمت رسانی می کنند.
نظر شما