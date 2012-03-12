بنیاد شهید حامی خانواده شهدای سایر کشورهای اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله دری نجف‌آبادی به ‌مناسبت سالروز تاسیس نهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با کارکنان این نهاد گفت: مقام شهدا بر همه ما روشن است و شهدا بالاترین و باارزش‌ترین مقام‌ها را در پیشگاه خداوند متعال دارند و دفاع از آرمان و صیانت‌ شهدا و کسانی که در سنگرهای جهاد تلاش می‌کنند بر همگان ضروری است.

وی گفت: پرونده شهید و شهادت در ایران بسته نشده و نخواهد شد و ملت ایران اسلامی همواره آماده شهادت است و تقدیم شهدای هسته‌ای در ترورهای کور دشمنان نمونه بارز این ادعاست.

وی افزود: نهاد بنیاد شهید یک شجره طیبه بسیار با برکتی است که افرادی که در آن انجام ماموریت می‌کنند باید جزء بهترین افراد بوده و صادق‌ترین و خالص‌ترین خدمات را به خانواده‌ها و فرزندان شهدا ارائه دهند.

امام جمعه اراک افزود: توجه به آموزش فرزندان شهدا از ضروریات است و ارائه آموزش‌‌های عمیق دینی و علمی به فرزندان شهدا از مباحث جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: فرزندان شاهد ما باید در آینده نزدیک مولد علم، دانش و پیشرفت بوده چرا که آنها پاسداران نظام و پشتیبان خون پدران شهید خود و انقلاب هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان مرکزی نیز با بیان اینکه استان مرکزی شش هزار شهید، 14 هزار جانباز و 800 آزاده تقدیم اسلام کرده است و یکصد شهید گمنام در مناطق مختلف این استان مدفون هستند، افزود: 310 پرسنل در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی به خانواده های معظم شاهد خدمت رسانی می کنند.

حجت الاسلام حسن هنرمند برنامه های این نهاد در سال جاری را، برگزاری 20 هزار بازدید، پنج هزار و 400 مراسم در حسینه ها و گلزار های شهدا ، 227 مورد زمینه سازی ازدواج فرزندان شهدا، هزار و هفت مورد ایجاد اشتغال و جذب تسهیلات مشاغل خانگی، 12 هزار و 851 اعزام به شهرهای زیارتی، 238 برگزاری یادواره، اجرای یک هزار و 320 برنامه فرهنگی، 166 مورد بهسازی گلزار شهیدان عنوان کرد.