به گزارش خبرنگار مهر، این همایش که صبح عصر دوشنبه در هتل خورشید قم برگزار شد، با ارسال بیش از 40 مقاله از سوی محققان حوزه و دانشگاه روبرو شد که در مجموع 10 مقاله حائز رتبه برتر شدند و تعدادی از این مقالات در روز برگزاری همایش قرائت شد.



از جمله مقالات قرائت شده در همایش پندارسنجی معنویت و مراقبت معنوی پس از بلایا در دواطلبان جمعیت هلال احمر، معاد و آسیبهای روانی و نقش آموزه های قرآنی در سلامت روانی انسان است.



در مقاله ای که به قلم محمدرضا رضوانی از دانش آموختگان جامعه المصطفی تدوین شده آمده است: تقویت و تعمیق باور به آموزه های قرآنی در شرایط فعلی که بیش از هر زمان دیگری جوامع انسانی در معرض تزلزل شخصیت و روان است و آمار مصرف قرص های مسکن و آرام بخش هر روز بالاتر می رود می تواند در کاهش آسیب های روانی و اجتماعی نقش ایفا کند.



وی در این مقاله آورده است: یافته های تحقیق حاکی از آن است که تعالیم و آموزه ها و حتی آواهای قرآن از تاثیرگذارترین مفاهیمی است که در عمق روح و جان انسان نفوذ کرده و امراض اعتقادی، روانی، اجتماعی و اخلاقی را به صورت معجزه آسا درمان می کند.



نقش اعتقاد به معاد در امیدواری به آسیب دیدگان



همچنین در مقاله معاد و آسیبهای روانی به قلم راضیه علی اکبری، کارشناس ارشد مذاهب کلامی آمده است که یکی از راههای کاهش آسیبهای روانی تقویت اعتقادات دینی آسیب دیدگان است هرچند تمام عقاید دینی در این شرایط موثر است اما از میان آنها اعتقاد به معاد یکی از نافذترین و موثرترین باورها در جهت دادن به رفتار آسیب دیدگان و افزایش روحیه امیدواری در آنهاست.