اشکال در شبکه ارتباطی مهمترین مشکل شعب اقماری تامین اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید رازه بعدازظهر دوشنبه در نشست با مسئولان آبپخش اظهار داشت: در سالهای شاهد رشد کمی و کیفی خدمات ارائه شده به بیمهشدگان هستیم که هر ساله افزایش این خدمات هستیم.
وی با اشاره به ارائه 18 نوع خدمت مختلف به بیمهشدکان تامین اجتماعی اضافه کرد: در استان بوشهر 235 هزار نفر از خدمات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی استفاده میکنند.
سرپرست تامین اجتماعی استان بوشهر از تعدا زیاد بیمهشدگان در شهرستان دشتستان و شهر آبپخش خبر داد و افزود: همه تلاش خود را برای تامین خواستههای بیمه شدگان به کار خواهیم گرفت و امیدواریم بتوانیم پاسخگوی خوبی برای تقاضای افراد طرف قرارداد خود باشیم.
رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش نیز در این نشست استقرار ادارات دولتی را یکی از مهمترین خواستههای مردم این بخش معرفی کرد و گفت: استقرار نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی، ثبت احوال، اداره گاز، کلنگزنی دادگاه عمومی بخش آبپخش، استقلال نمایندگی آموزش و پرورش بخش آبپخش و استقرار شعبه اقماری تامین اجتماعی در آبپخش از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده است.
مصطفی رضایی خدمات ارائه شده توسط تامین اجتماعی را بسیار تاثیرگذار در آسایش و رفاه خانوادهها داسنت و افزود: استقرار شعبه اقماری تامین اجتماعی در بخش آبپخش در دوسال اخیر تاثیر مهمی در کاهش هزینههای مردم، سهولت انجام امور و جلوگیری از اتلاف وقت داشته است.
وی ایجاد اشکال و اختلال در سیستم ارتباطی این اداره را یکی از مشکلات مهم مردم معرفی کرد و ادامه داد: مذاکرات زیادی برای رفع این مشکل با مسئولان تامین اجتماعی استان بوشهر و شهرستان دشتستان مطرح شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش خواستار استقلال تامین اجتماعی در آبپخش و استقرار شعبه اصلی ان در شهر آبپخش شد و افزود: با توجه به جمعیت بالای مرکز بخش و روستاهای تابعه، فعالیت پارهوقت شعبه اقماری تامین اجتماعی پاسخگوی نیاز اهالی این بخش نیست.
