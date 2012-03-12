نتایج دور ششم مسابقات بین المللی شطرنج در قزوین مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین روز از مسابقات بین المللی شطرنج یادواره سید علی اکبر ابوترابی فرد که در سالن الغدیر قزوین جریان دارد افراد برتر مشخص شدند.



در دور ششم این رقابتها، پوریا درین توانست اصغر گلیزاده را شکست دهد، شاوی اولک کرینف روسی در مقابل لوگاپایچاتزه از گرجستان به نتیجه مساوی تن داد، شوتا آزالادزه از گرجستان هم در برابر لوان پان سولایا مساوی کرد و احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج کشورمان حریف هموطن خود مرتضی دریان پیروز شد.



همچنین سارهان گولیف از آذربایجان توانست داوید لامساتزه گرجستانی را مغلوب کند، گایوز لنگالیتزه از گرجستان امیر نوری از کشورمان را شکست داد و مرتضی محجوب در مقابل مصطفی سخایی به پیروزی رسید.



امیر عرفان هاشمی سر داور مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز دور هفتم مسابقات در بعداز ظهر دوشنبه خبر داد و اظهارداشت: مسابقات دور هفتم تا ساعت 22 امشب به پایان خواهد رسید و نفرات برتر مشخص می شوند.



هاشمی افزود: تا پایان دور ششم این مسابقات 66 بازی انجام شده است و چند رویداد مهم این رقابتها قابل توجه بوده است.



وی گفت: تساوی پوریا ایدنی با اولک کرنیف روسی، تساوی احسان قائم مقامی و پویا ایدنی، برد پویا ایدنی در مقابل مرتضی محجوب و نیز تساوی شطرنج باز گمنام این دوره محمد شاهمرادی با آتوسا پورکاشیان از رویدادهای مهم این دوره از مسابقات بود.



سرداور مسابقات بین المللی شطرنج یادواره سردار آزادگان سید علی اکبر ابوترابی فرد در حال حاضر صدر جدول تا پایان روز ششم در اختیار پویا درینی است و پس از وی نیز مرتضی محجوب، اصغر گلیزاده، اولک کرینف و نیگا لیتزه قرار دارند.



در این دوره ازمسابقات 142 شطرنج باز از کشورمان و 10 شطرنج باز از کشورهای جهان حضور دارند.