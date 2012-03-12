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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۹

مکوندی در گفتگو با مهر:

کلیه محورهای مواصلاتی استان البرز باز است/ احتمال سقوط بهمن

کلیه محورهای مواصلاتی استان البرز باز است/ احتمال سقوط بهمن

کرج - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان البرز از باز بودن کلیه محورهای مواصلاتی استان البرز خبر داد.

محمد مکوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلیه محورهای مواصلاتی استان البرز باز است و هم اکنون نیروها در آماده باش کامل هستند اما به دلیل افزایش دما احتمال سقوط بهمن وجود دارد.

وی گفت: در حال حاضر محور کرج به چالوس با بارش برف همراه است ولی همچنان مسیرها باز است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان البرز ادامه داد: عوامل راهداری تا پایان روز 15 فروردین ماه سال 91 در جاده حضور خواهند داشت.

مکوندی افزود: در حال حاضر هیچ محوری به دلیل سقوط بهمن و یا ریزش برف مسدود نشده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان البرز اظهار داشت: با توجه به بارش برف به شهروندان استان البرز و مسافران توصیه می کنم برای عبور از این محور حتماً به لوازم و تجهیزات گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز باشند که با مشکل خاصی روبرو نشوند.
 
کد مطلب 1558605

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