کلیه محورهای مواصلاتی استان البرز باز است/ احتمال سقوط بهمن

محمد مکوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلیه محورهای مواصلاتی استان البرز باز است و هم اکنون نیروها در آماده باش کامل هستند اما به دلیل افزایش دما احتمال سقوط بهمن وجود دارد.

وی گفت: در حال حاضر محور کرج به چالوس با بارش برف همراه است ولی همچنان مسیرها باز است.



معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان البرز ادامه داد: عوامل راهداری تا پایان روز 15 فروردین ماه سال 91 در جاده حضور خواهند داشت.



مکوندی افزود: در حال حاضر هیچ محوری به دلیل سقوط بهمن و یا ریزش برف مسدود نشده است.



معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان البرز اظهار داشت: با توجه به بارش برف به شهروندان استان البرز و مسافران توصیه می کنم برای عبور از این محور حتماً به لوازم و تجهیزات گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز باشند که با مشکل خاصی روبرو نشوند.

