آسیب رساندن به طبیعت در اسلام گناهی نابخشودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل قبادی ظهر دوشنبه به مناسبت هفته منابع طبیعی، با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، حجت الاسلام قبادی با اشاره به اینکه دین مبین اسلام توجه خاصی به طبیعت دارد، گفت: انصافا، اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه، تلاشهای خوبی برای حفاظت و صیانت از جنگلها و مراتع انجام داده که قابل تقدیر است.

حجت الاسلام قبادی گفت: از بدو ورود مهندس سلیمانی به اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه، شاهد تحولات خوبی در این عرصه بوده ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه، با بازدیدهای مستمر از مراتع و چشم اندازهای طبیعی استان، همواره نقش پاسداری از طبیعت بکر این استان را به خوبی انجام داده است که این امر باعث خوشحالی بنده و دیگر مسئولان استانی خواهد بود.

در ادامه این دیدار، حسین سلیمانی با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با داشتن نیروهای متعهد و متخصص تاکنون در انجام تمام ماموریت های محوله موفق عمل کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه افزود: در هفته منابع طبیعی امسال نیز بسیاری از برنامه های هفته منابع طبیعی به بهترین نحو ممکن برگزار شده است.

سلیمانی گفت: اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه، برای صیانت از عرصه های طبیعی، آموزشهای لازم را به روستائیان و عشایر منطقه ارائه کرده است و خوشبختانه روز به روز شاهد کاهش آسیب رسانی توسط روستائیان و عشایر استان به جنگلها و مراتع هستیم.