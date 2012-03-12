دنیا در معرض خطر کمبود منابع آبی ؛ بحران جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه آلمانی "هامبورگر ابند بلات" بر اساس یک بررسی و تحقیق سازمان ملل متحد، به علت دگرگونی های آب و هوایی و رشد جمعیت، آب در آینده به کالایی کمیاب در دنیا تبدیل خواهد شد که این مسئله اروپا را هم درگیر خود خواهد کرد.

در این بررسی سازمان ملل متحد آمده است : نیاز روزافزون انسانها به مایعات، انرژی و تامین بهداشت به افزایش تقاضای آب و مصرف روزافزون این مایه حیات با ارزش تبدیل شده است. نویسندگان و محققان این بررسی هماهنگی های بین المللی بهتر را در ارتباط با چگونگی مصرف این منبع حیاتی در دنیا خواستار شده اند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، منابع آب در بسیاری از مناطق دنیا احتمالا کاهش پیدا خواهد کرد که این به دلیل کاهش میزان بارندگیها و تغییر جریان مسیر رودخانه ها خواهد بود. نویسندگان این بررسی هشدار داده اند که دگرگونی آب و هوا تا سال 2030 به شدت بر منابع آب در جنوب آسیا و جنوب آفریقا تاثیر خواهد گذاشت.

این کمبود آب تا سال 2070 همچنین در اروپای میانه و اروپای شرقی هم قابل لمس خواهد شد. به گفته مدیرکل یونسکو، آینده آب مورد نیاز انسانها در دنیا روز به روز نا مشخص تر می شود و خطرات کمبود این مایه حیات بیشتر می شود.

