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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

خیر البرزی برنده حراج هدایای شخصی رئیس جمهور شد

خیر البرزی برنده حراج هدایای شخصی رئیس جمهور شد

کرج - خبرگزاری مهر: در نخستین مرحله از فروش هدایای شخصی رئیس جمهور به نفع مددجویان بهزیستی، خیر البرزی برنده این حراج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله از فروش هدایای شخصی رئیس جمهور به نفع مددجویان بهزیستی در حالی برگزار شد که ۲۰ قلم از این هدایا که ارزش ۱۱۰ میلیونی داشتند به قیمت ۳۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

نخستین مرحله از فروش هدایای شخصی رئیس جمهور به نفع مددجویان بهزیستی در حالی در مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش در کرج برگزار شد که تعداد ۱۰۰ نفراز استان البرز در سایت مربوطه ثبت نام کردند و از این تعداد ۱۱ نفر از خیران این استان در مراسم حراج حضور داشتند.

انواع ساعت های مچی، خودنویس، سرویس های نقره و گردنبندهای زینتی که به همسر رئیس جمهور هدیه شده بود در مرحله نخست به فروش رسید.

در این حراج شهرام شوندی از شهرستان ساوجبلاغ موفق به خرید یک سرویس نقره به قیمت 12 میلیون و 500 هزار ریال شد.

عواید به دست آمده از فروش این هدایا به منظور تأمین هزینه های ساخت مسکن معلولان و مددجویان هزینه خواهد شد.
کد مطلب 1558613

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