تشدید شکاف میان منافقین / فشارها برای اخراج تروریستها افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "خضیر خزاعی" معاون رئیس جمهوری عراق گفت : گروهک منافقین، گروهی تروریستی و نامطلوب در عراق به شمار می رود.



وی افزود: اعضای این گروهک جنایات زیادی را در حق مردم عراق مرتکب شده اند و به گواهی تمام جهانیان جنایات زیادی علیه مردم عراق انجام داده اند و انتفاضه های مردمی را سرکوب کرده اند.

الخزاعی بیان کرد: ما بر اخراج این گروه از عراق اصرار داریم، زیرا آنها میهمان محسوب نمی شوند، بلکه عناصری نامطلوب به حساب می آیند.

معاون رئیس جمهوری عراق اعلام کرد: هماهنگی کاملی با سازمان ملل متحد درباره این گروهک وجود دارد و ایران آمادگی خود را برای پذیرش کسانی که مایل به بازگشت هستند اعلام کرده است.

از سوی دیگر یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود از درگیری میان یکی از اعضای ساکن کمپ اشرف موسوم به نور محمد بیرانوند و فرد دیگر که به منجر به قتل بیرانوند شده است، پرده برداشت.

منبع فوق ذکر کرد: اینکه گروهک منافقین علت مرگ بیرانوند را در اثر بیماری دانسته است دروغی آشکار است و قتل این فرد به خاطر اختلافات داخلی بوده است.

شایان ذکر است که انتقال اعضای گروهک تروریستی منافقین از اردوگاه اشرف در پی افزایش خشم وانزجار مردم دیاله و تاکید آنها بر اخراج این تروریستها صورت گرفته است، دولت عراق انتقال این افراد به لیبرتی را اولین گام برای اخراج نهایی آنها از کشور قلمداد کرده و بر عزم خود برای انجام این کار تاکید کرده است.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.

شخصیتهای سیاسی و تحلیلگران عراقی ضمن تاکید مجدد بر غیر قانونی بودن حضور گروهک منافقین در خاک عراق، خروج آنها از اردوگاه اشرف را آغاز فروپاشی این گروهک دانسته اند.