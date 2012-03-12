تاکید نتانیاهو بر ادامه تجاوزات نظامی رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، در حالی که حملات بیرحمانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشتار مردم بی دفاع این منطقه ادامه دارد، این رژیم خواستار مداخله شورای امنیت شد.

بر این اساس، صهیونیستها که در حملات چند روز گذشته خود دهها نفر از مردم بی دفاع غزه را به خاک و خون کشیده اند، از شورای امنیت خواستند در این درگیری مداخله کرده و به زعم آنان از کشته شدن شهروندان اسرائیلی در حمله موشکی فلسطینی ها جلوگیری کند.

این خواسته امروز یکشنبه توسط "حاییم واکسمن" معاون نماینده رژیم اشغالگر قدس در سازمان ملل متحد تحویل شورای امنیت شد.



وی همچنین اذعان کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از هیچ اقدامی برای محافظت از شهرک نشینان دریغ نخواهد کرد.

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در دیداری که با 30 شهردار شهرهای صهیونیست نشین اعلام کرد: حمله به غزه تا زمانی که لازم باشد ادامه دارد.

به گفته منابع بیمارستانی در غزه، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه تا کنون به شهادت 18 نفر از جمله یک دانش آموز 12 ساله و نیز یک پیرمرد 60 ساله منجر شده است.