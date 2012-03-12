باید به مواضع و وصیت نامه های شهدا بیشتر توجه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: شهدا پشتوانه نظام هستند و اعتبار جهانی که امروز ایران دارد، مدیون جانفشانی های شهدا است.

آیت الله مصطفی علما در همایش صیانت اجتماعی ایثارگران که همزمان با سالروز تاسیس بنیاد شهید برگزار شد، تاکید کرد: باید خدماتی که به خانواده شهدا و ایثارگران داده می شود، مطلوب و همراه با تکریم باشد.

وی گفت: خانواده ایثارگران سختی های زیادی را تحمل می کنند که باید با دلجویی و خدمات دهی مناسب به آنان گوشه ای از بار زندگی آن را کم کنیم.

وی افزود: معمار کبیر انقلاب اسلامی از خرداد سال 1342 در فکر تاسیس چنین نهادی بوده و همراه بر دلجویی و خدمات دهی به شهدا حوادث انقلاب اصرار داشت و پس از انقلاب نیز این نهاد مبارک را تاسیس کردند.

کشف 3 کیلو گرم زعفران تقلبی در کرمانشاه

با هوشیاری ماموران کلانتری 17 کرمانشاه، در بازرسی از منزل 1 سارق لوازم داخل خودرو 3 کیلو گرم زعفران تقلبی کشف شد .

با مشکوک شدن ماموران گشت کلانتری 17 کرمانشاه به مردی جوان بلافاصله وی دستگیر شده و جهت تحقیقات بیشتر به کلانتری انتقال داده شد .

متهم که در بازرسی از ساک همراهش یکدستگاه ضبط خودرو و 2 باند مربوطه نیز کشف گردید، در بازجویی ها به سرقت ضبط مذکور در محدوده استحفاظی کلانتری 17 اعتراف کرد .

با دستور مقام قضایی منزل متهم نیز مورد بازرسی قرار گرفته و در نتیجه 3 کیلو گرم زعفران تقلبی کشف و ضبط شد .

براساس این گزارش، متهم اعتراف کرد زعفران های تقلبی را با استفاده از گیاهان وحشی و رنگ دانه های شیمیایی تهیه کرده و قصد فروش آن در بازار را داشته است.

2 کشته و 11 زخمی در حوادث رانندگی استان کرمانشاه

حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ، طی 24 ساعت گذشته 2 کشته و 11 زخمی بجا گذاشت.

با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در بلوار امام خمینی (ره) شهرستان صحنه استان کرمانشاه، بلافاصله ماموران کلانتری 11 شهرستان جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل مشاهده شد، یک دستگاه وانت نیسان با عابری پیاده که مردی 80ساله است برخورد کرده و این حادثه منجر به جراحت شدید وی شده است.

با حضور تیم فوریتهای پزشکی در محل حادثه و پس از انجام معاینات لازم مشخص شد، مرد عابر به علت شدت جراحات وارده فوت کرده است.

براساس این گزارش، طی 24 ساعت گذشته و در سایر حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ، 1 نفر دیگر کشته و 11 نفر نیز زخمی شده و روانه مراکز درمانی گردیدند.

اعزام 300 دانشجوی دانشگاه آزاد کرمانشاه به مناطق عملیاتی جنوب

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه از اعزام 300 دانشجوی این دانشگاه به مناطق عملیاتی جنوب خبر داد.

حامد کاویان خواه گفت: امسال نیز همچون سنوات گذشته دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه در قالب کاروان راهیان نور تعداد 300 نفر از دانشجویان این دانشگاه را به مناطق جنوب غرب کشور اعزام می کند.

وی افزود: از این تعداد 192نفر خواهران دانشجو و 108نفر از برادران دانشجوی بسیجی هستند که برای اردوی راهیان نور ثبت نام و اعلام آمادگی کرده اند که طی مدت پنج روز از تاریخ 22 تا 26 اسفند ماه سال جاری از یادمان های جنگ تحمیلی، رشادت ها ی رزمندگان میهن اسلامی دیدن و تجدید میثاق دوباره با شهدا و امام شهدا خواهند کرد.

همایش صیانت اجتماعی ایثارگران در کرمانشاه برگزار شد

همایش "چگونگی ارائه خدمات برای صیانت اجتماعی از ایثارگران" همزمان با سالروز تاسیس بنیاد شهید، با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، رییس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از کارکنان این نهاد، در تالار بانک صادرات کرمانشاه برگزار شد.

مراد کوشکی در این همایش با بیان اینکه استان کرمانشاه نقطه آغاز و پایان جنگ بوده است، گفت: این خطه حدود 10 هزار شهید، 977 شهیده، 884 خردسال شهید،77 شهید شیمیایی مردمی و 80 شهید شیمیایی عملیات تقدیم نظام کرده است.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه افزود: در استان کرمانشاه حدود یک هزار و 59 جانباز زن وجود دارد.

کوشکی با اشاره به اینکه همه تلاش خود را در جهت تکریم و رسیدگی به امور ایثارگران می کنیم، گفت: سال گذشته 16 هزار دیدار با ایثارگران استان انجام گرفته است.

برقراری پرواز کرمانشاه به نجف

پیمان شرفایی گفت: پرواز کرمانشاه به نجف و بالعکس از روز 28 اسفندماه جاری آغاز خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه افزود: این پرواز به صورت هفتگی و در روزهای یکشنبه توسط شرکت هواپیمایی آسمان انجام می شود.

وی ابراز امیدواری کرد با برقراری این پرواز، سفر زوار به عتبات عالیات با شرایط بهتر و آسانتری صورت گیرد.

شرفایی، برقراری این پرواز بین المللی را نتیجه مساعدت مدیریت ارشد استان و نیز مدیریت فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه عنوان کرد.

وی همچنین از جابجایی بیش از 800 هزار مسافر در 11 ماه سپری شده از سالجاری از فرودگاه کرمانشاه به مقاصد مختلف خبر داد.

آغاز کوچ بهاره عشایر استان کرمانشاه از ابتدای سال آینده

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه گفت: همزمان با گرم شدن هوای مناطق قشلاقی، عشایر استان از اوایل فروردین ماه تا اواخر اردیبهشت ماه، کوچ بهاره خود را به طرف مناطق ییلاقی استان آغاز می کنند.

مرتضی قاسمی افزود: جامعه عشایری کرمانشاه دارای بیش از 14 هزار خانوار عشایری و 79 هزار و 207 نفر در قالب 14 ایل و یک طایفه مستقل، کوچنده و نیمه کوچنده است.

وی با بیان این که از نظر جمعیت، عشایر استان کرمانشاه رتبه هشتم کشور را دارد، خاطر نشان کرد: جمعیت عشایر استان 2/4 درصد از کل جمعیت استان و 7/6 درصد از کل جمعیت کشور را داراست.

وی گفت: عشایر استان با دارا بودن یک میلیون و 350 هزار دام سبک و سنگین، سالانه 16 هزار تن گوشت قرمز، حدود 24 هزار و 500 تن شیر، 600 تن روغن حیوانی و یک هزار و 630 تن انواع الیاف دامی شامل پشم و کرک را تولید می کنند.

