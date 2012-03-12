دعوت ایران از گزارشگر ویژه حقوق بشر/همکاری ویژه احمد شهید با تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی حقوق بشر قوه قضائیه اعلام کرد: محمدجواد لاریجانی روز دوشنبه در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو با تشریح اینکه گزارشگر ویژه از وظایفی که به او در قوانین سازمان ملل واگذار شده تخطی کرده است گفت: برای تهیه چنین گزارشی که مملو از اتهامات بی پایه و اساس است گزارشگر محترم لازم نیست به خود زحمت سفر کردن به ایران را بدهد. بلکه کافی است درهمین ژنو و یا نیویورک درحالیکه از مهمان نوازی واشنگتن، لندن و فرانسه بهره می برد به وب سایتهای ضد انقلاب و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران رجوع کرده و این محتویات را از آنها کپی و پیست کند.

مشاور امور بین الملل رئیس قوه قضائیه با تاکید براینکه ایران توانسته است مدل دموکراسی خود را برپایه عقلانیت دینی به جای لیبرال دموکراسی دیکته شده از سوی غرب برپا ساخته و از این طریق الهام بخش سایر ملت های منطقه باشد گفت: باید از گزارشگر ویژه ای به ایران دعوت شود که بدون نگاه به دستورات و برنامه های کشورهای غربی از جمله امریکا حقایق مربوط به ملت ایران و دستاوردها و پیشرفت هایشان را به جهانیان گزارش کند.

وی اظهار داشت: باید گزارشگر ویژه ای به ایران دعوت شود تا فارغ از وابستگیهای نمایان به گروههای تروریستی منفور ملت ایران درباره غم و درد جانکاه آنها در از دست دادن جوانان دانشمند و رشید خود که به دست تروریستهای مورد حمایت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به شهادت رسیده اند گزارش تهیه کند. باید گزارشگر ویژه ای به ایران فرستاد تا دستاوردهای علمی و پیشرفت های فوق العاده جوانان ایرانی را در ساخت ماهواره و ارسال آن به فضا برای مردم دنیا را گزارش کند. باید گزارشگر ویژه ای به ایران دعوت شود تا از احساس غرور و افتخار مردم ایران از اینکه خانه های خود را با برقی که از طریق انرژی هسته ای ساخت خود روشن کرده اند گزاش تهیه کند.

لاریجانی افزود اما متاسفانه ما با گزارشگر ویژه ای روبرو هستیم که به جای بیان حقایق به جهانیان با شرورترین گروههای تروریستی که دستشان به خون ملت ایران آغشته است همکاری نزدیک داشته و گزارش خود را برپایه اظهارات افرادی تنظیم کرده است که دشمنی و عناد آنها با جمهوری اسلامی ایران برهمگان آشکار است.

نماینده پیشین مردم تهران درمجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام مشارکت بیش از 64 درصدی مردم ایران در انتخابات اخیر که نشان دهنده پایبندی و وفاداری آنها به انقلاب اسلامی و ارزش های آن است گفت: گزارشگر ویژه در انجام وظیفه خود در ترسیم چهره ای واقعی از وضعیت ایران به جهانیان ناتوان بوده و به جای اینکه وظایف اصلی خود در این زمینه را به درستی انجام دهد، مانند ستارگان سینما اقدام به مصاحبه با رسانه های مختلف کرده است.

لاریجانی در ادامه با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای فعال در زمینه تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل بوده است گفت : ما افتخار می کنیم که در تشکیل این شورا خود را سهیم می دانیم و مفتخریم که اعلام کنیم کشور اسلامی ما داعیه دار حقوق بشر در جهان است و از هرگونه همکاری و تعامل های بین المللی در این زمینه حمایت می کند اما در عین حال اجازه نمی دهیم تا مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل ابزاری برای فشارهای سیاسی آمریکا و برخی کشورهای غربی به کشورهای مخالف آنها از جمله ایران شود.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان تاکید کرد برغم مخالفت شدیدمان با گزارش گزارشگر ویژه و روند طی شده تا کنون، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای ارائه هرگونه همکاری فنی با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه برای ارائه گزارشی منصفانه، حقیقی، قابل استناد و معتبر اعلام می کند.

محمدجواد لاریجانی در پایان سخنرانی خود در پاسخ به گزارشی که احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران ارائه کرده بود گفت: با وجود روند ناسالمی که علیه کشورما در جریان است، جمهوری اسلامی ایران همچنان به تلاشهای خود برای ارتقاء وضعیت حقوق بشر ادامه خواهد داد.