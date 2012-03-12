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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۴

در شورای امنیت مطرح شد؛

راهکار چین برای حل بحران سوریه / مخالفت آشکار با دخالت خارجی

راهکار چین برای حل بحران سوریه / مخالفت آشکار با دخالت خارجی

نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مخالفت صریح کشورش با هرگونه دخالت نظامی در سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد لحظاتی پیش در سخنانی گفت ما با دخالت در امور داخلی کشورها به بهانه حقوق بشر مخالفیم.

وی افزود : بحران سوریه پیچیده است و ما از تلاشها برای حل صلح آمیز آن حمایت می کنیم.

نماینده چین با اعلام پایبندی کشورش به قوانین بین المللی تاکید کرد: با هر گونه دخالت خارجی در سوریه با هدف تغییر نظام این کشور مخالفیم.

وی به راهکار کشورش برای حل بحران سوریه اشاره و خاطر نشان کرد : خواستار رایزنی های فراگیر میان طرفها برای حل بحران سوریه هستیم.
 

کد مطلب 1558621

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