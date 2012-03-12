یکهزار اصله نهال در اراضی تصفیه خانه فاضلاب بجنورد کاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته درختکاری، کاشت یکهزار اصله نهال غیر مثمر کاج در محدوده تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد آغاز شد.

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت هدف از کاشت نهال غیر مثمر در اراضی تصفیه خانه فاضلاب بجنورد را ترویج فرهنگ درختکاری در جامعه و آبیاری این درختان با پساب تصفیه خانه فاضلاب عنوان کرد.

سید ابراهیم علوی اظهار داشت: از زمان ایجاد تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد به مناسبت هفته درختکاری در اراضی این تصفیه خانه هر ساله با مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان با حضور مسئولان استانی و شهرستان نهالهای کاج و صنوبر کاشته می شود که این نهال ها با پساب خروجی خود تصفیه خانه آبیاری می شوند که باعث ایجاد فضای سبز و دلنشین در این محیط گردیده است و این امر باعث دریافت گواهینامه صنعت سبز از سازمان محیط زیست کشور شده است.

تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد در زمینی به مساحت 33 هتکاری در قسمت شمال شرقی و در 3 کیلومتری شهر بجنورد واقع شده است.

شستشوی مخازن شهر اسفراین باحجم بیش از 15 هزار مترمکعب



در راستای ارتقاء سطح کیفی و بهداشت مخازن آب مصرفی و به منظور اطمینان از سلامت آب آشامیدنی کلیه مخازن آب شهر اسفراین و صفی آباد با حجم بیش از 15000 هزار متر مکعب در اسفند ماه سال جاری شستشو شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهر اسفراین گفت: با توجه به اهمیت شستشو و ضد عفونی نمودن مخازن ذخیره آب شرب در این دو شهر جهت تامین آب سالم، کلیه مخازن آب شهر هشا مخزن این دو شهر با حجم 15 هزار متر مکعب مورد شستشو قرار گرفت.



مجید وحدانی اسدی در ادامه افزود: با توجه به اطلاع رسانی مناسب و تمهیدات صورت گرفته عملیات فوق در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون قطع آب انجام شد.



شهر اسفراین با 20647 اشتراک آب و 11846 اشتراک فاضلاب در جنوب استان خراسان شمالی واقع شده است.

طرح جامع خدمات مشترکان در شرکت توزیع برق خراسان شمالی اجرا می شود



در راستای ارائه خدمات نوین، اصلاح فرآیندها، ارتقای سطح کیفی خدمات و تکریم ارباب رجوع، نرم افزار جامع خدمات مشترکان در استان به بهره برداری رسید.



مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی با بیان این خبر گفت: این نرم افزار حاصل 4 سال مطالعه و تلاش همکاران ما در استان و همچنین شرکت های توزیع برق خراسان رضوی، سمنان و سیستان و بلوچستان است.



حسین حیدرپور، قابلیت راه اندازی به 2 صورت تحت شبکه و تحت وب، قابلیت ردیابی و مدیریت فرآیندها، قابلیت توسعه پذیرش تقاضا در تمام نقاط شهر و همچنین تحت پوشش قرار دادن شعبات روستایی را از جمله مزایای این نرم افزار برشمرد.



وی با اشاره به این که تمام عملکرد مربوط به این نرم افزار به شکل مکانیزه انجام می گیرد یاد آور شد: با استفاده از این نرم افزار، امکان دخالت کاربر و هر گونه اعمال سلیقه در پاسخگویی به ارباب رجوع از بین می رود.

این مسئول سرعت در پذیرش تقاضاها و کنترل مکانیزه اولویت ها را از جمله دیگر مزیت های این نرم افزار عنوان کرد.



وی همچنین از نصب و راه اندازی این نرم افزار در ادارات توزیع برق تمام شهرستان های استان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر این نرم افزار در ادارات توزیع برق استان های شرقی کشور قابلیت استفاده را دارد و امیدواریم به زودی در تمام کشور مورد استفاده قرار گیرد.