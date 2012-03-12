تساوی پرسپولیس و مس در ورزشگاه آزادی/ دنیزلی دو امتیاز دیگر از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین هفته بیست و هفتم یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 17:30 امروز دوشنبه به قضاوت البرز حاجی پور در ورزشگاه آزادی آغاز شد که دو تیم پرسپولیس و مس کرمان در پایان به تساوی یک بر یک دست یافتند.

در این دیدار که در حضور کمتر از 2 هزار تماشاگر برگزار شد ابتدا تیم فوتبال مس کرمان در دقیقه 12 توسط محسن خلیلی به گل برتری دست یافت اما این پرسپولیس بود که در دقیقه 18 فرصت جبران مساوی را بدست آورد. در این صحنه مدافعان مس روی کاظمیان مرتکب خطای پنالتی شدند اما ضربه علی کریمی را ارشاد یوسفی مهار کرد.

در ادامه بازی بازهم این پرسپولیس بود که صاحب موقعیت هایی برای گلزنی شد و سرانجام در دقیقه 34 توسط جواد کاظمیان به گل تساوی دست یافت. این گل در موقعیت مشکوک به آفساید به ثمر رسید.

در نیمه دوم اکثر دقایق بازی در اختیار پرسپولیس بود و این تیم صاحب موقعیت هایی برای بازکردن دروازه مهمان کرمانی خود شد اما نتوانست از این موقعیت ها استفاده کند و با وجود تعویض هایی که دنیزلی انجام داد، پرسپولیس دو امتیاز دیگر را از دست داد.

تیم فوتبال پرسپولیس با این تساوی 35 امیتازی شد و جای سایپا را در رده هشتم جدول رده بندی گرفت. تیم مس کرمان نیز که با 30 امتیاز در رده چهاردهم قرار داشت در همان رده باقی ماند. در پایان هفته بیست و هفتم تیم فوتبال سپاهان با 52 امتیاز در صدر جدول قرا ردارد و تیم های تراکتورسازی و استقلال با 49 و 48 امتیاز در رده های دوم و سوم جای گرفته اند.