وزارت نیرو دلیل عدم همکاری با شهرداری کرج را اعلام کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده اظهار داشت: با مدیریت مطلوب وزارت کشور، این دوره از انتخابات نیز به نحو مطلوبی برگزار و به عنوان برگ زرینی در تاریخ کشور ایران ثبت شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود مشکلات در بحث متروی کرج اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از شش سال از احداث خط 2 قطارشهری کرج می گذرد، اما متاسفانه متروی این کلانشهر به دلایل مختلف بیمار است.

مشکلات مترو کرج با همکاری مسئولان برطرف شود

وی با تشکر از تلاش های بی شائبه شخص وزیر کشور افزود: امید می رود که با پیگیری های فراوان وزیر کشور و معاونان وی و استاندار البرز، مشکلات قطارشهری و متروی کرج برطرف شود و سال آینده شاهد پیشرفت مطلوب این پروژه باشیم.

این مسئول عنوان کرد: با حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر، برای سال آینده بودجه مطلوبی به متروی کرج اختصاص یافته که این میزان اعتبار سه برابر بودجه سال جاری مترو و قطارشهری است.

شهرداری آمادگی اجرای پروژه ساماندهی رودخانه کرج را دارد

آقازاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر لزوم ساماندهی رودخانه کرج اعلام کرد: شهرداری کرج با پیگیری های انجام شده طی دو سال گذشته اقدام به اجرای پروژه ساماندهی رودخانه کرج کرد و در این زمینه در سال گذشته و جاری سه میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.

شهردار کلانشهر کرج یادآور شد: اما به دلیل کارشکنی های وزارت نیرو، این پروژه تاکنون اجرایی نشده و تمامی بودجه های اختصاص یافته، برگشت خورد.

وزیر کشور دلیل عدم همکاری وزارت نیرو با شهرداری را مشخص کند

وی افزود: در این زمینه شهرداری از وزیر کشور درخواست دارد تا دلیل عدم همکاری وزارت نیرو را با شهرداری این کلانشهر مشخص کند تا تمهیدات لازم برای ساماندهی رودخانه کرج اندیشیده شود.

این مسئول اظهار داشت: وزارت نیرو در حالی با اجرای این پروژه مخالف است که شهرداری کرج تمام تمهیدات لازم را برای رژیم رودخانه و رعایت استانداردهای مهندسی مربوطه در نظر گرفته است.

ادارات همکاری لازم را برای اجرای پروژه های عمرانی ندارند

آقازاده همچنین در ادامه سخنان خود به اجرای عملیات 10 تقاطع غیرهم سطح در این کلانشهر اشاره کرد و گفت: در این زمینه دستگاه های اجرایی در بحث واگذاری زمین برای اجرای پروژه های عمرای شهرداری به خصوص تقاطع غیرهم سطح مهرویلا همکاری لازم را ندارند.

شهردار کلانشهر کرج عنوان کرد: در این زمینه حدود هشت ماه است که تقاطع غیرهم سطح مهرویلا به دلیل عدم همکاری پردیس کشاورزی دانشگاه تهران نیمه متوقف شده است و عملیات احداث آن به کندی پیش می رود.

وی در پایان از وزیر کشور خواست تا اهتمام و نگاه ویژه ای به پروژه های مدیریت شهری کرج داشته باشد.

رویکرد مدیریت شهری از سنتی به نوین تغییر یابد

شهردار کلانشهر کرج بر تغییر رویکرد مدیریت شهری از سنتی به نوین تاکید کرد و گفت: در سال آینده در مباحث شهرسازی و ترافیک تغییراتی به وجود می آید.



سید علی آقازاده ظهر امروز در همایش تجلیل از تلاشگران خدمات شهری شهرداری کرج اظهار داشت: طی سه ماه گذشته حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری کرج به صورت فشرده اقدامات مطلوبی را در مناسبت هایی همچون 22 بهمن، انتخابات و سفر روز گذشته رئیس جمهور و هیئت دولت انجام داد.

این مسئول با اشاره به اینکه حوزه خدمات شهری حدود 80 درصد از امور شهرداری را بر عهده دارد از تلاش مستمر فعالان این عرصه تقدیر کرد.

وی با تشکر و قدردانی از تلاش های شبانه روزی این معاونت افزود: مدیران استان البرز نیز در این راستا اذعان کردند کلانشهر کرج دارای شورای شهر و شهرداری پر تلاش است.

این مسئول عنوان کرد: یکی از اولویت های شهرداری در سال آینده تغییر رویه سنتی به نوین است و باید با نوین شدن امور نیازهای مردم به روز پاسخ داده شود.

آقازاده از معاونت خدمات شهری شهرداری خواست تا به سمت افزایش انجام امور شهری در بحث زیباسازی و نصب المانهای شهری سوق پیدا کند.

وی گفت: همچنین طی سال آینده شهرداری قصد دارد در مباحث ترافیکی و شهرسازی تغییراتی را ایجاد کند تا با نیازهای مردم همخوانی داشته باشد.

فعالیت هریک از سازمان های شهرداری به اندازه یک اداره کل است

آقازاده با اشاره به اینکه 7 سازمان زیرمجموعه خدمات شهری است یادآور شد : هر کدام از این سازمانها به اندازه یک اداره کل به شهروندان خدمات ارائه می دهند که این ناشی از وجود تعامل و همکاری بین مدیران است.

شهردار کرج در ادامه با اشاره به نقاط ضعف حوزه خدمات شهری اذعان داشت: تعمیر،نگه داری و حفاظت از تاسیسات در شهر نیازمند برنامه ریزی دقیق و مدون است که در این زمینه تاکنون به این مهم کمتر توجه شده، البته طی مدت اخیر از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری در بحث آبیاری تحت فشار درختان اهتمام ویژه ای شده است.

وی در ادامه با اشاره به سفر روز گذشته رئیس جمهور گفت: در جلسه روز گذشته با موافقت شخص رئیس جمهور اشتهارد به شهرستان تبدیل شد.

این مسئول با اشاره به اینکه در استان البرز باید تمامی شهرها یکپارچه شوند اعلام کرد: در این زمینه پیشنهادهای مربوطه به نمایندگان مجلس ارائه شده است.

یکپارچه سازی مدیریت شهری در شهرهای اقماری کرج خدمات رسانی را افزایش می دهد.

وی با تاکید بر ارتقاء ارائه خدمات با تحقق این مهم افزود: یکپارچه سازی مدیریت شهری جهت ارائه خدمات به شهرهای اقماری موجب شتاب در توسعه و بهبود خدمات راسانی به این مناطق خواهد شد.

آقازاده با یادآوری تجربه شهرداری تهران که مناطق 22 گانه آن در سه حوزه شهرستان شمیرانات، تهران و شهرری تقسیم شده اند، اظهارداشت: این سه منطقه دارای سه حوزه سیاسی جداگانه هستند و ساختار سیاسی با ساختار مدریت شهری آن متفاوت است.

شهردار کرج پیشنهاد کرد دولت به جای افزایش شهرها به یکپارچه سازی شهرهای اقماری و تجمیع آن به شهر کرج اقدام کند.

وی عنوان کرد: اگر چه این امر سبب می شود تا تعداد مناطق شهرداری کرج همچون تهران افزایش یابد ولی هریک از شهرهای اقماری فارغ از حوزه سیاسی خود یکی از مناطق مدیریت شهری کرج محسوب می شوند که این امر سبب می شود نظارت و حمایت دولت برای توسعه این نوع مناطق بیشتر شود.

این مسئول گفت: به طور قطع تمرکز در مدیریت شهری موجب کاهش چشمگیر هزینه ها افزایش بهره وری از امکانات، منابع و بهبود شرایط شهری و اخذ تصمیمات کلان و موثر می شود.



منطقه جدیدی به مناطق 12 گانه شهرداری کرج افزوده نمی شود



شهردار کلانشهر کرج گفت: تا چند سال آینده منطقه جدیدی به مناطق 12 گانه شهرداری کرج افزوده نمی شود و تمام تمرکز مسئولان به ارائه خدمات به دیگر مناطق است.



سید علی آقازاده اظهار داشت: طی ایام دهه فجر و هفته وحدت امسال بیش از 15 میلیارد تومان پروژه در بخش های مختلف عمرانی در کلانشهر کرج اجرا شد.

وی افزود: این میزان پروژه بیشتر از سالهای گذشته بود که در این زمینه تا پایان سال جاری پروژه های مختلفی در کرج افتتاح خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: در سال جاری 450 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه عمرانی به شهرداری اختصاص یافته که در این زمینه پروژه های مطلوبی اجرا شد.

آقازاده با اشاره به احداث شش تقاطع غیرهمسطح در این کلانشهر ادامه داد: طی سال گذشته شهرداری کرج عملیات اجرای این پروژه عمرانی را آغاز کرد که طی ایام دهه فجر پل بصیرت سه راه انبار نفت افتتاح شد.

شهردار کلانشهر کرج با اشاره به حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر در اجرای پروژه های عمرانی یادآور شد: تا پایان سال 90 روند افتتاح پروژه های عمرانی در کرج ادامه دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه بودجه شهرداری در سال جاری بیش از 800 میلیارد تومان بوده، افزود: در این زمینه بودجه امسال رشد مطلوبی داشته که مرهون حمایت های اعضای شورای شهر است.