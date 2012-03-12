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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۴

محمد نوری:

بازی یک طرفه بود و باید می بردیم/ یوسفی پنج سال است همینطور بازی می‌کند

بازی یک طرفه بود و باید می بردیم/ یوسفی پنج سال است همینطور بازی می‌کند

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس عملکرد این تیم در مصاف با مس کرمان را مطلوب خواند و گفت: این بازی یک طرفه به سود ما بود و باید حریف کرمانی را شکست می‌دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر،  محمد نوری پس از تساوی یک بر یک عصر امروز دوشنبه تیمش مقابل مس کرمان افزود: بازی کاملا یک طرفه بود و ما بیش از 10 موقعیت گلزنی داشتیم که از آنها استفاده نکردیم.

وی یکی از مشکلات تیمش را بدشانسی خواند و گفت: نمی دانم مشکل  تیم ما از کجاست؟ عقبش را درست می کنیم جلویش خراب می شود؟ تیم ما خیلی خوب بازی می کند اما باز هم توپ های ما گل نشد و نتوانستیم برنده شویم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس با انتقاد از نحوه بازی مس کرمان گفت: هیچ کجای دنیا این طور بازی نمی کند و اینقدر دنبال وقت تلف کردند نیستند.

نوری خاطرنشان کرد: ارشاد یوسفی 5 سال است که این گونه بازی می کند و مدام دنبال وقت تلف کردن است. او باید قدری جوانمردانه تر بازی کند. من ارشاد را دوست دارم. او هم تیمی ام بوده اما این روش بازی نیست و او باید قدری جوانمردانه تر بازی کند.

کد مطلب 1558631

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