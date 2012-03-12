مردم دیاله دیگر تحمل منافقین را ندارند/ مخالفت عراقی ها با دخالت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع آگاه اعلام کردند: تعدادی از ساکنان استان دیاله با در دست داشتن پلاکاردهایی بر لزوم اخراج منافقین از منطقه خود و پاکسازی عراق از حضور این گروهک تاکید کردند.

اهالی دیالی پلاکاردهایی حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود: ما اهالی دیاله(دیالی) از تصمیم دولت عراق برای اخراج گروهک تروریستی منافقین و پاکسازی سرزمین خود از لوث وجود آنها حمایت می کنیم.

شایان ذکر است که مقامات عراقی همواره از فشار مضاعف کشاورزان استان دیاله برای پس دادن اراضی آنها برای ادامه فعالیت کشاورزی در آن خبر داده اند.این اراضی را رژیم سابق از کشاورزان عراقی گرفته و به اردوگاه اشرف تبدیل کرده است.

از سوی دیگر "نصیف جاسم الخطابی" معاون رئیس شورای استان کربلا در دیدار با "مارتن کوبلر" نماینده سازمان ملل متحد در بغداد گفت : ما اجازه دخالت خارجی در پرونده گروهک منافقین را نمی دهیم.

وی بیان کرد: ما در موضوع گروهک منافقین و جنایاتی که در زمان رژیم سابق به ویژه سرکوب انتفاضه مردمی سال 1990 مرتکب شده اند اجازه دخالت خارجی را نمی دهیم.

الخطابی تاکید کرد: به تصمیمات دولت عراق در پرونده هایی که در آن دولت و مردم عراق زیان دیده اند باید احترام گذاشته شود و موضوع حقوق بشر نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن اقدامات ناقض حقوق ملت عراق باشد.

از سوی دیگر کوبلر بیان کرد: سازمان ملل متحد خواهان راه حلهای مسالمت آمیز درباره پرونده منافقین است و برای اینکه شرایط برای اخرج این گروهک فراهم آید، مقدمات لازم باید وجود داشته باشد.

نماینده سازمان ملل متحد در عراق ذکر کرد: طی توافقات صورت گرفته تاکنون 800 نفر از اعضای منافقین به اردوگاه لیبرتی منتقل شده اند.

شایان ذکر است که انتقال اعضای گروهک تروریستی منافقین از اردوگاه اشرف در پی افزایش خشم وانزجار مردم دیاله و تاکید آنها بر اخراج این تروریستها صورت گرفته است، دولت عراق انتقال این افراد به لیبرتی را اولین گام برای اخراج نهایی آنها از کشور قلمداد کرده و بر عزم خود برای انجام این کار تاکید کرده است.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.

شخصیتهای سیاسی و تحلیلگران عراقی ضمن تاکید مجدد بر غیر قانونی بودن حضور گروهک منافقین در خاک عراق، خروج آنها از اردوگاه اشرف را آغاز فروپاشی این گروهک دانسته اند.