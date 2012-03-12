تخصصی شدن فعالیت کانونهای فرهنگی مساجد مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر ، علی داننده شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی مساجد گفت: در حال حاضر این کانونها مطابق برنامه های پیش بینی شده برای آنها در سطح جامعه روند روبه رشدی از نظر کمی داشته اند و اکنون زمان آن رسیده است تا برنامه های کیفی از سوی آنها به صورت جدی پیگیری شود.

وی اظهار داشت: باید برنامه های کانونها به سمت مسایل تخصصی از قبیل امر به معروف ، نهج البلاغه و تفسیر قرآن پیش برود تا بتوانیم بر اساس تولیدات آنها نسبت به رفع نیاز مخاطبان در سطح جامعه اقدامات اساسی انجام دهیم.

داننده با بیان اینکه هم اکنون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آماده هزینه کرد بر روی کارهای ماندگار در زمینه های فرهنگی است افزود: هفته گذشته قرار داد ساخت 13 فیلم 52 دقیقه ای از زندگی مشاهیر استان و نگارش کتابی در رابطه با جنگ ایران و روس با طرفهای مختلف بسته شد که در صورت ارائه کارهای فاخر و هدفمند از سوی کانونهای فرهنگی می توان برای خرید آنها اقدامات لازم را انجام داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین خواستار افزایش بودجه کانونهای فرهنگی در استان برای تولید برنامه های پر محتوا شد و گفت: برای توسعه فضای فیزیکی این مراکز نیازمند هزینه هستیم و مطمئنا هزینه در این زمینه موجب باروری فرهنگی خواهد شد.

در حاشیه این مراسم از نرم افزار قرآنی قابل نصب بر روی گوشیهای همراه پرده برداری شد که طراحی و برنامه نویسی آن توسط یکی از کانون های فرهنگی مساجد تبریز انجام یافته بود.

همچنین در پایان مراسم از فعالان کانون های فرهنگی مساجد سطح استان با اهدای لوح سپاس ، تقدیر شد.