به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر امان اللهی ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروز به منظور جلوگیری از سرقت اسباب منزل توسط سارقان، اسباب کشی باید تنها با مجوز نیروی انتظامی انجام شود و با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد شد.

وی با بیان برخی هشدارها برای خانواده هایی که قصد سفر دارند، افزود: تعداد گشت های پلیس در جاده ها، محلات، کلانتری ها و ... در ایام نوروز افزایش خواهد یافت.

گشت دوچرخه و موتورسیکلت در ایام نوروز در یزد راه اندازی می شود

امان اللهی یادآور شد: در هسته مرکزی شهر 10 واحد گشت دوچرخه پیش بینی شده و در این ایام 10 موتورسیکلت گشت نیز راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه سرقت از دغدغه های اصلی مردم استان یزد در حوزه جرائم است، از دستگیری گسترده باندهای سرقت در یزد خبر داد.

دستگیری باند سارقان منازل در یزد

امان اللهی افزود: چندی پیش شاهد سرقت منازل با تخریب درب ‌ها و استفاده از دیلم بودیم که طی ماه گذشته سه باند در این زمینه شناسایی و هشت نفر دستگیر شدند.

وی ادامه داد: تمام دستگیرشدگان غیربومی هستند و در سایر استانها نیز سابقه سرقت دارند و چند نفر از آنها از طرف پلیس اصفهان نیز تحت تعقیب بودند.

دستگیری سارقان کارتهای عابربانک در یزد

امان‌ اللهی همچنین از دستگیری باند سارقان کارت ‌های عابر بانک خبر داد و اظهار داشت: عده ‌ای از سارقان با دستکاری دستگاه‌ های عابربانک و سرقت کارت افراد، اقدام به برداشت وجه از حساب آنها می ‌کردند.

وی افزود: یک باند چهار نفره در این زمینه شناسایی و دستگیر شدند که تاکنون به 18 فقره سرقت به این شکل اعتراف کرده‌ اند.

دستگیری پنج فیوج کف زن در یزد

امان ‌اللهی همچنین از دستگیری پنج فیوج در یزد خبر داد و بیان کرد: این افراد اقدام به کف ‌زنی در مغازه‌ ها و پمپ بنزین‌ها می ‌کردند که با هوشیاری پلیس و همراهی مردم دستگیر شدند و اکنون در زندان به سر می‌برند.

وی همچنین از دستگیری دو باند سرقت در ماه جاری خبر داد و یادآور شد: اعضای این باند به سرقت 33 دستگاه خودرو اعتراف کردند.

جرائم مهم در یزد کاهش یافت/ کاهش 55 درصدی قتل در سال 90

فرمانده انتظامی استان یزد همچنین از کاهش قابل توجه جرائم مهم در یزد در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در طول سال جاری استان یزد در زمینه قتل با کاهش 55 درصدی، در زمینه مرگ مشکوک و خودکشی با کاهش 26 درصدی، در زمینه نزاع و درگیری با کاهش 11 درصدی، در زمینه شرارت و زورگیری با کاهش 35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.

وی یادآور شد: در حوزه تصادفات نیز با کاهش 26 درصدی و در زمینه فوتی‌های تصادفات نیز با کاهش چهار درصدی در سال جاری نسبت به سال گذشته مواجه بوده‌ایم.