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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

سپهر حیدری:

حق مس یک امتیاز بازی با پرپسولیس بود/ وقت تلف نکردیم

حق مس یک امتیاز بازی با پرپسولیس بود/ وقت تلف نکردیم

مدافع تیم فوتبال مس کرمان با تاکید بر اینکه تیمش مقابل پرسپولیس پایاپای بازی کرده است گفت: مساوی نتیجه عادلانه ای برای این مسابقه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری پس از تساوی یک بر یک عصر امروز دوشنبه تیمش مقابل پرسپولیس با بیان این مطلب افزود: بازی پایاپای بود. هر دو تیم موقعیت هایی داشتند اما فکر می کنم بهترین نتیجه برای بازی مساوی بود.

وی تاکید کرد: ما به هیچ عنوان وقت تلف نکردیم شما می توانیم بررسی کنید ارشاد یوسفی مصدوم بود و به هیچ عنوان قصد وقت تلف کردن نداشت.

وی به تمجید از هواداران پرسپولیس پرداخت و گفت: هواداران پرسپولیس در جایگاه ویژه قلب من هستند. هوادارن مس هم آنجا جای دارند اما جایگاه هواداران پرپسولیس قدری بالاتر است.

حیدری که سابقه بازی در تیم پرسپولیس را دارد گفت: پرسپولیس با این همه ستاره و مربی خوب جایگاهش اینجا نیست. این تیم تیم بزرگی است و به مانند مس باید جایگاهی بهتر در جدول داشته باشد.

کد مطلب 1558640

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