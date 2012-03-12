به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در تشریح تمهیدات نیروی انتظامی برای سفر های نوروزی و چهارشنبه آخر سال گفت: پلیس برای این ایام اقدامات ویژه ای را اندیشیده است.



وی با اشاره به اینکه پلیس استان ها را به استان های مسافر فرست و مسافر پذیر تقسیم کرده است، تصریح کرد:در استان هایی که مسافر فرست هستند تمهیداتی اندیشیده شده که هموطنان با آسوده خاطر منازل خود را ترک کنند و به مسافرت بپردازند.



جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در تهران بزرگ در 300 محله 300 ایستگاه پلیس برای امنیت منازل مردم درنظر گرفته شده است، بیان کرد: در استان هایی که مسافر پذیر هستند در دو بخش راه و محل های اسکان تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شده است.



سردار رادان با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری تعداد دیگری ازجاده های مواصلاتی کشور به دوربین های کنترل سرعت مجهز خواهند شد،اظهار داشت:500 هزار نیرو اعم از پلیس و دستگاه های دیگر از جمله سازمان راهداری،اورژانس،هلال احمر و ... در طرح نوروزی 91 شرکت دارند.



وی اظهار امیدواری کرد با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی و همراهی خوب مردم با پلیس شاهد کاهش تلفات سوانح رانندگی در کشور باشیم.



جانشین فرمانده نیروی انتظامی در ادامه تمهیدات پلیس برای چهارشنبه آخر سال را یاد آور شد و گفت: نیروی انتظامی به چهار شنبه آخر سال به عنوان یک موضوع اجتماعی نگاه می کند.



سردار رادان با بیان اینکه پلیس موضوع چهارشنبه آخر سال را اساسا امنیتی انتظامی نمی داند بیان کرد: طی چند روز گذشته تماس های زیادی از طرف مردم با پلیس برقرار شده که درخواست داشتند پلیس به ناهنجاری های احتمالی در چهار شنبه آخر سال توجه داشته باشد.



جانشین فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه سنت های خوب چهارشنبه آخر سال باید تقویت و سنت های زشت و خطرناک آن به فراموشی سپرده شوند،اظهار داشت:پلیس مخالف شادی مردم در چهارشنبه آخر سال نیست.



وی از کاهش 42 درصدی حوادث چهار شنبه آخر سال 89 خبر داد و گفت:خوشبختانه در چهار شنبه سال گذشته تلفات جانی نداشتیم که از این بابت از همکاری خوب مردم با پلیس کمال تشکر را داریم.



سردار رادان با اشاره به اینکه برابر خواست مردم موضوع چهار شنبه آخر سال کوچه محور است ،از مردم خواست در کنار کوچکترهای خود باشند.



جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت:پلیس به خاطر امنیت مردم با کسانی که بخواهند آرامش ،آسایش و شادی مردم را به مخاطر بیندازند برابر قانون برخورد خواهد کرد.



وی با بیان اینکه دستگیر شدگان چهارشنبه آخر سال تا پایان تعطیلات نوروزی میهمان پلیس خواهند بود،از مردم خواست با ماموران نیروی انتظامی هکاری داشته و از هرگون اقدامی که منجر به حادثه احتمالی می شود بپرهیزند.